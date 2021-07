Kanye West confirme que son nouvel album «Donda» sortira ce vendredi

L'annonce de la sortie ce vendredi du nouvel album de Kanye West intitulé « Donda » a été diffusée ce 20 juillet lors du Game 6 des Finales de la NBA dans une publicité Beats mettant en vedette Sha'Carri Richardson.

Dans la vidéo, la star de la piste se prépare à courir un sprint de 100 m, tandis qu'un aperçu du titre « No Child Left Behind », est joué en fond sonore.

A noter que Richardson, qui purge une suspension d'un mois après avoir été testée positive à la marijuana lors des essais olympiques américains le mois dernier, n'a pas été sélectionnée comme membre de l'équipe olympique de relais 4x100, après une décision controversée plus tôt ce mois-ci.

« Donda » sera le projet le plus récent de Kanye West depuis son dernier album « Jesus is King », sorti en 2019. Il s’agira de son 10e album studio. West a nommé l'album en l'honneur de sa mère, Donda West, décédée en 2007 à l'âge de 58 ans.

La semaine dernière, une vidéo montrant Kanye West en studio avec Tyler, The Creator avait surgi sur les réseaux sociaux.

pic.twitter.com/YZw1YFTeMA — Consequence (@ItsTheCons) July 17, 2021

Ce qui est présenté comme la cover du projet a aussi été diffusée sur les réseaux sociaux. Alors que de nombreux médias avaient avancé qu'elle avait été réalisée par la fille de Kanye, North West, elle serait en réalité tirée d'une oeuvre de la série Les têtes bleues et les femmes rouges signée de l’artiste Louise Bourgeois.

(Artwork by Louise Bourgeois) pic.twitter.com/G8Im71lrbC — TeamKanyeDaily (@TeamKanyeDaily) July 19, 2021

Une source présente à une soirée d’écoute organisée ce dimanche a raconté au Sun que Kanye West avait fondu en larmes après avoir interprété le nouveau titre « Welcome to my life », dans lequel il aborderait son divorce avec Kim Kardashian. « C'est une chanson très profonde et triste sur Kanye, avec une réflexion sur son mariage avec Kim (…) a fait une pause d'environ deux minutes et a pleuré. C'était vraiment sombre ».

Il faudra patienter pour vérifier, mais des indiscrets qui disent avoir participé à l'écoute annoncent des collaborations avec Tyler, The Creator et Lil Baby, mais aussi Kendrick Lamar, Baby Keem, Travis Scott, Ty Dolla $ign ou encore Post Malone.

L’influenceur Justin Laboy dit aussi avoir écouté l’album en compagnie de Kanye West lui-même et du basketteur Kevin Durant : « Kanye a joué son nouvel album pour moi et Kevin Durant la nuit dernière à Vegas, a-t-il posté ce jeudi. Ecoute-moi ! La production a des années-lumières d’avance sur son temps, et les punchlines sonnent comme s’il était fauché et essayant de se faire signer à nouveau. Aux artistes qui comptaient sortir un album prochainement, vous devriez le repousser ».

Kanye played his new album for me & @KDTrey5 last night in Vegas. Man listen! The production is light years ahead of it’s time, and the bars sound like he’s broke & hungry trying to get signed again. Any artist who plan on dropping soon should just push it back #Respectfully — Respectfully Justin (@JustinLaboy) July 18, 2021

La publicité de Beats by Dre fait savoir aussi qu’une nouvelle écoute sera organisée ce jeudi au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta et qu’elle sera diffusée en live stream via Apple Music.