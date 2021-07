Scarlett Johansson : pourquoi l’actrice de Black Widow attaque-t-elle Disney en justice ?

Scarlett Johansson poursuit en justice Disney. La maison de Mickey a décidé de sortir simultanément le film «Black Widow» dans les cinémas et sur Disney +, un choix qui viole leur accord et coûte énormément d’argent à l’actrice, selon son avocat.

Comme la plainte déposée jeudi devant le tribunal de Los Angeles l’explique, «pour protéger ses intérêts financiers, Mme Johansson a obtenu de Marvel, la promesse que la sortie du film se ferait en salle, ce qui selon elle, impliquait qu’il ne serait pas disponible en streaming immédiatement». Le montant du cachet de l'actrice était en effet contractuellement lié aux recettes consécutives au nombre d'entrées en salles, sur lesquelles elle percevait un pourcentage.

Et en dévoilant «Black Widow» sur Disney + et dans les salles de cinéma avec un an de retard dû à la pandémie, le film a récolté 150 millions de dollars de recettes dans les cinémas américains, en l’espace de trois semaines. Ce chiffre qualifié de décevant d’après les experts du box-office, qui se basent sur les standards des films Marvel, estiment que c’est le résultat d’une sortie simultanée en streaming.

John Berlinski, l’avocat de la comédienne, ne semble néanmoins pas surpris par cette décision. «Ce n’est un secret pour personne que Disney sort des films comme «Black Widow» directement sur Disney + pour attirer plus d’abonnés et ainsi faire grimper le cours de l’action de l’entreprise». Une stratégie qui manque de fairplay, puisque la firme n’hésite pas à utiliser le «Covid-19 comme prétexte», ajoute Maître Berlinski.

Stream @MarvelStudios' Avengers: Infinity War and order #BlackWidow with Premier Access on #DisneyPlus. Additional fee required. pic.twitter.com/PNqTQc7tMi — Disney+ (@disneyplus) July 24, 2021

De plus, dans ses communiqués, Disney affirme que le film dans lequel Scarlett Johansson tient le rôle principal, a engendré «plus de 60 millions de dollars» rien que sur Disney +, après le premier week-end d’exploitation. Des rentes que l’actrice de 36 ans ne touchera certainement pas, puisque d’après sa plainte, «Disney voulait attirer le public du film loin des salles de cinéma et vers son propre service de streaming, où il pourrait garder les revenus pour lui seul tout en augmentant le nombre d’abonnés à Disney +». Une autre manière, pour la compagnie, de chercher «à s’enrichir», appuie le document.

«La plainte est triste»

Le groupe qui affirme ne pas avoir violé le contrat a fait savoir dans un communiqué, «que la plainte est particulièrement triste et éprouvante parce qu’elle ignore l’impact mondial horrible et prolongé de la pandémie de Covid-19».

Si Disney s’est attiré les foudres de Scarlett Johansson, ce type de litige n’est pourtant pas le premier. De plus en plus de studios hollywoodiens, utilisent le streaming qui prend désormais une part très importante de source de revenus.

C’est la raison pour laquelle, son rival, le studio Warner Bros, a lui aussi été vivement critiqué l’année dernière pour avoir fait un choix similaire en sortant tous ses films en même temps au cinéma et en streaming. La société avait toutefois versé plus de 200 millions de dollars aux acteurs pour compenser le manque à gagner au box-office, après avoir négocié ses contrats avec les artistes et les réalisateurs.