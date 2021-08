Covid-19 : Le message déchirant du comédien Edgar Ramirez après la mort de sa tante, son oncle, sa grand-mère et son agent

Un cri du cœur. Quelques jours après une discussion virtuelle avec le docteur Anthony Fauci, l’expert américain sur les maladies infectieuses, sur l’importance de la vaccination, Edgar Ramirez a révélé avoir perdu 5 de ses proches en raison du Covid-19.

Lors de sa conversation avec le docteur Fauci, Edgar Ramirez avait partagé sa peine d’avoir perdu sa grand-mère, Bertha, un mois auparavant à cause du coronavirus. Le comédien précisait alors que d’autres de ses proches – dont sa tante et son oncle – vivant au Venezuela, son pays natal, étaient hospitalisés et luttaient pour leur vie.

Dans un long message posté sur Instagram, Edgar Ramirez a annoncé avec beaucoup d’émotion leur décès. Ainsi, que celui de son agent vénézuélien, Laureano, et du beau-frère d’une autre de ses tantes, Rafael, qu’il présente comme «un ami cher».

«Je vous demande de lire ce message avec attention. C’est la chose la plus douloureuse et intime que j’ai publié de ma vie, mais je pense que c’est important de le partager», écrit l’acteur aperçu dans The Undoing, Yes Day ou Jungle Cruise. «Parfois, j’ai l’impression qu’il s’agit d’un cauchemar dont je vais me réveiller, mais je sais que cela est faux. C’est aussi réel que l’air qu’il m’est difficile de respirer actuellement. (…) Mon cœur ne peut plus supporter de douleur supplémentaire. Je suis triste, frustré, dévasté», poursuit-il.

Edgar Ramirez se permet ensuite de rappeler l’importance de la vaccination, et que des millions de personnes, comme au Venezuela, n’y ont pas accès. «Aucun des membres de ma famille n’étaient vaccinés. Ils n’y avaient pas accès au Venezuela. Pendant ce temps-là, des dizaines de milliers de doses sont jetées aux États-Unis parce qu’une large partie de la population n’en veut pas. Cela me brise le cœur de voir qu’autant de personnes sont prêts à refuser le même vaccin que ma famille aurait accepté dans l’instant (…). Ne le faites pas pour vous-mêmes. Mais pour protéger ceux qui sont vulnérables», peut-on également lire.