Covid-19 : confronté à un «déclin de la demande», le laboratoire AstraZeneca retire son vaccin

Le groupe pharmaceutique suédo-britannique AstraZeneca a annoncé retirer son vaccin contre le Covid-19, en raison du «déclin de la demande» face à la multiplication d’autres vaccins pour lutter contre les différents variants.

Vaxzevria, l’un des premiers vaccins contre le Covid-19 à avoir été mis sur le marché, va disparaître. Le groupe pharmaceutique AstraZeneca a annoncé ce mercredi le retrait de son vaccin contre le coronavirus.

En cause : le «surplus de vaccins mis à jour» depuis l’apparition de nouveaux variants, entraînant un «déclin de la demande pour le Vaxzevria, qui n'est plus fabriqué ou distribué», a indiqué le groupe dans un communiqué. «AstraZeneca a par conséquent pris la décision d'initier le retrait de l'autorisation de marketing du Vaxzevria en Europe», a ajouté l’entreprise.

Une source proche d'AstraZeneca a confié à l'AFP qu'il n'y avait «plus eu de ventes depuis un certain temps».

Ce mercredi, l’Agence européenne du médicament a donc mis à jour ses recommandations concernant le vaccin contre le Covid-19 d’AstraZeneca sur son site internet, indiquant que son autorisation sur le marché européen avait été retirée.

«Selon des estimations indépendantes, plus de 6,5 millions de vies ont été sauvées au cours de la première année d'utilisation du vaccin et plus de trois milliards de doses ont été fournies dans le monde entier», a indiqué la firme dans son communiqué. «Nous allons maintenant travailler avec les régulateurs et nos partenaires pour nous aligner sur une voie claire afin de conclure ce chapitre et cette contribution significative à la pandémie de Covid-19», a-t-elle ajouté.

Le vaccin d’AstraZeneca avait été l’un des premiers disponibles au moment de la pandémie de coronavirus, mais le groupe pharmaceutique avait essuyé plusieurs revers et polémiques. Le sérum était notamment suspecté d’augmenter le risque de thrombose, et avait connu plusieurs problèmes de livraison en Europe.