Goldorak : Expo, BD, concert... le robot géant, star de la rentrée

Le 3 juillet 1978 sur Antenne 2, les téléspectateurs d'alors se souviennent avoir pris un fulguropoing en plein visage. Goldorak et son pilote Actarus embarquent alors avec eux toute une génération de Français dans la culture japonaise.

Pour cette rentrée, les mois de septembre et octobre seront le théâtre d'événements encore jamais vus en France pour fêter le célèbre géant aux cornes dorées. Créé au Japon en 1975, Goldorak, a.k.a UFO Robot Grendizer en VO, a eu en réalité beaucoup plus d'influence en Europe et surtout en France que dans son pays d'origine. Mais en plus de 45 ans d'existence, la série animée a laissé dans le cœur des enfants de la France giscardienne un souvenir impérissable d'une aventure beaucoup plus adulte et héroïque que la plupart des dessins animés et cartoons diffusés à son époque.

L'expo Goldorak Xperienz à Paris

Très heureux d'annoncer enfin ce beau projet autour de Goldorak auquel je participe (avec Prime Prod) : une exposition à la @MCJP_officiel du 15/09 au 30/10 et une grande soirée à @LeGrandRex le 28/10.



— Olivier Fallaix (@OlivierFallaix) May 20, 2021

Dès le 15 septembre prochain et jusqu'au 30 octobre, la Maison de la culture du Japon à Paris (15e) offrira une belle rétrospective. Intitulée Goldorak XperienZ, cette exposition permettra de découvrir les coulisses du manga et de la série de Go Nagai, avec des croquis, celluloïds, jouets et merchandising de l'époque. Quatre univers seront recréés afin de proposer une expérience immersive entre le fameux ranch qui dissimule le robot, la planète Euphor, le camp de la Lune Noire et le laboratoire de recherche.

Goldorak XperienZ, la Maison de la culture du Japon à Paris (15e), du 15 septembre au 30 octobre.

La retronight au grand rex

Parallèlement à l'exposition Goldorak XperienZ, le Grand Rex à Paris accueillera une soirée exceptionnelle le 28 octobre. Un karaoké géant sera organisé avec le public, qui donnera de la voix aux côtés des chanteurs Enriqué, Noam, Jean-Pierre Savelli, Michel Barouille et Bernard Minet, qui se succéderont sur scène pour interpréter les chansons tirées de la série. Des jeux interactifs, ainsi qu'un concours de cosplay sont également attendus.

Des timbres à l'effigie du robot à La Poste

Ce sont deux petits bouts d'histoire que déclinera La Poste le 11 octobre prochain. Le groupe proposera aux philatélistes mais aussi et surtout aux fans de la série deux timbres souvenirs pour fêter le robot de Go Nagai. C'est par le bais d'un tweet de la directrice de la communication Ségolène Godeluck à La Poste, et d'un petit clip réalisé pour l'occasion que l'on découvre ainsi les superbes illustrations qui accompagneront les deux timbres d'1,50 euro chacun. De belles pièces pour les collectionneurs et les fans.

Une BD Française hommage chez Kana

Forte des excellentes ventes des trois tomes d'Albator réalisés par Jérôme Alquié, Kana récidive cette année en rendant hommage à Goldorak. Et cette fois-ci, ce ne sont pas moins de quatre artistes qui se sont installés derrière la table à dessiner : Denis Bajram, Brice Cossu, Alexis Sentenac et Yoann Guillo, sous la houlette du scénariste Xavier Dorison. Des auteurs que les amateurs de BD connaissent bien et qui se revendiquent tous de l'influence que Goldorak a eu sur leur enfance et leur carrière. Inspirée de l'œuvre de Go Nagai, cette bande-dessinée grand format de 136 pages (sans compter les bonus) est un immense hommage à l'œuvre du maître.

La BD Goldorak sera commercialisée à partir du 15 octobre dans la collection Kana Classics.