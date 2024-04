Gundam Seed Freedom : on a vu l’anime le plus spectaculaire de l’année

Paré sur sa rampe de lancement pour un unique week-end de projection dans les salles obscures de 178 cinémas CGR, Gundam Seed Freedom est l’étoile filante du cinéma japonais ces samedi 27 et dimanche 28 avril. Un anime que nous avons pu voir en avant-première.

Séance exceptionnelle pour un anime qui l’est tout autant, en ce week-end du 27 et 28 avril. Après son succès au Japon - plus de 2,5 millions d’entrées -, le film Mobile Suit Gundam Seed Freedom sera mis en avant dans les cinémas CGR de France, de Belgique et du Luxembourg. Une première pour un long-métrage d’animation Gundam, qui s’avère être une excellente surprise tant sur le plan technique que dans son récit.

Pour les néophytes, Gundam Seed Freedom est l’un des récits inédits qui s’inscrivent dans la grande galaxie Mobile Suit Gundam, le robot géant devenu culte depuis ses débuts en 1979 au Japon. Atteignant désormais une popularité stratosphérique en Asie, le robot RX78-2 et ses héritiers imaginés par Yoshiyuki Tomino sont toutefois encore très discrets dans l’Hexagone. Si mangas, séries, jeux vidéo et surtout maquettes (les fameux Gunpla) sont l’apanage de fans endurcis, la dimension quasi-biblique de la saga en Asie reste encore timide dans nos contrées. Un constat que Bandai Namco espère bien contredire en proposant des initiatives telles que la projection de ce Gundam Seed Freedom à grande échelle.

Une claque graphique

Que l’on connaisse ou pas la saga, cet anime vaut particulièrement que l’on s’y intéresse, ne serait-ce que pour la claque graphique qu’il représente. Jamais les scènes d’action n’auront atteint une telle intensité, renforcée par la dimension du grand écran et un son explosif que seuls les cinémas peuvent offrir. Le grand spectacle y est constant, parfois presque trop intense pour saisir tout ce qui se passe à l’écran. Qu’importe, ici le plaisir de voir ces masses de métal de 20 mètres de haut s’entrechoquer sur fonds d’explosions à grande échelle reste jouissif. Le tout sur fond de conflit spatio-politique, mâtiné de romance.

Car côté scénario, Gundam Seed Freedom, nous propulse en l'an 75 de l'ère cosmique. Une période de guerre spatiale où une organisation de surveillance de la paix, COMPASS, doit agir contre diverses factions indépendantistes. Aux commandes de leurs robots Gundam, les membres du COMPASS, dont Kira et ses camarades, doivent prendre part aux conflits. Toutefois, un complot émerge auxquels nos héros devront participer.

Bandai Namco Filmworks a confié les clés de cet anime explosif à Mitsuo Fukuda. Un réalisateur bien connu des fans de la saga pour avoir réalisé notamment la série Gundam Seed Destiny (2004), tandis que ce vétéran de l'animation japonaise a officié sur de nombreux projets depuis 1987, et de manière récurrente dans les animes liés aux robots géants. Si les deux heures passées en compagnie de ces robots ménagent quelques temps de respiration nécessaires à l’approfondissement de son récit, plus d’une heure d’action à grande échelle laisse le souffle coupé.

Mitsuo Fukuda ne partage pas seulement un message d’amour et de paix, il envoie un véritable cri d’amour pour les robots, figures mythologiques d’un futur où la guerre n’est plus que synonyme de destruction massive à l’échelle de la planète et de l’espace.

D’une séance de Gundam Seed Freedom, on ressort estomaqué par l’intensité de son impact visuel qui mériterait de rester en salles plus longtemps qu’un simple week-end. On se souvient alors du même sort qui avait été adressé au film Godzilla Minus One (oscar des meilleurs effets spéciaux) sorti le temps d’un week-end et qui, devant son succès, avait eu finalement droit à une exploitation plus longue en salles. Pour cette séance furtive, CGR et Bandai Namco ont tout de même mis les robots du Pays du Soleil Levant à l’honneur, en leur offrant des projections dans les salles premium ICE avec une qualité d’image laser, pour une expérience optimale qui rend justice à sa réalisation de haut vol.