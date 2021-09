Prix Goncourt : la première liste est tombée

On peut dire que cette rentrée littéraire 2021 sonne l'heure de la reprise pour les maisons d'éditions, après des mois de calvaire, entre les librairies fermées et les sorties reportées. Si le cru de cette année est légèrement moindre en terme de nombre de parutions, les premiers romans sont une fois de plus à l'honneur. Mais les grands noms ne sont pas en reste, comme en atteste la première liste du prix Goncourt, dévoilée ce mardi 7 septembre.

Les romans de Christine Angot, qui pour la première fois, bénéficie d'une critique quasi unanime, Sorj Chalandon, qui met fin à tous ses démons - ici celui de son père - et David Diop, qui vole de succès en succès, sont dans la première sélection du prix Goncourt dévoilée ce mardi, qui compte 16 titres.

L'une des surprises de cette liste est l'absence du 30e roman d'Amélie Nothomb, «Premier sang» (éditions Albin Michel), très appréciée de la critique, et toujours un peu plus à mesure que les années passent.

D'autres livres dont la presse a énormément parlé, comme celui de Philippe Jaenada sur l'affaire Lucien Léger, ou - le thème des violences sexuelles est logiquement bien représenté, en écho aux évolutions de la société - la fiction de Maria Pourchet sur l'adultère, côtoient des découvertes comme le roman d'inspiration autobiographique sur le viol d'Elsa Fottorino.

Les éditions Grasset placent trois titres dans cette sélection, devant Gallimard et ses deux ouvrages.

Le seul premier roman de la liste est celui de François Noudelmann, mais ce dernier a derrière lui une longue oeuvre d'essayiste.

L'académie Goncourt a prévu de décerner son prix le 3 novembre, après avoir resserré sa sélection à deux reprises, les 5 et 26 octobre.

La première sélection du prix Goncourt:

- Christine Angot, «Le Voyage dans l'Est» (Flammarion)

- Anne Berest, «La Carte postale» (Grasset)

- Sorj Chalandon, «Enfant de salaud» (Grasset)

- Louis-Philippe Dalembert, «Milwaukee Blues» (Sabine Wespieser)

- Agnès Desarthe, «L'Éternel Fiancé» (L'Olivier)

- David Diop, «La Porte du voyage sans retour» (Seuil)

- Clara Dupont-Monod, «S'adapter» (Stock)

- Elsa Fottorino, «Parle tout bas» (Mercure de France)

- Patrice Franceschi, «S'il n'en reste qu'une» (Grasset)

- Lilia Hassaine, «Soleil amer» (Gallimard)

- Philippe Jaenada, «Au printemps des monstres» (Mialet-Barrault)

- François Noudelmann, «Les Enfants de Cadillac» (Gallimard)

- Maria Pourchet, «Feu» (Fayard)

- Abel Quentin, «Le Voyant d'Étampes» (L'Observatoire)

- Mohamed Mbougar Sarr, «La Plus Secrète Mémoire des hommes» (Philippe Rey)

- Tanguy Viel, «La Fille qu'on appelle» (Minuit)