Le Booker Prize 2023 attribué au romancier irlandais Paul Lynch

Prestigieux prix littéraire britannique, le Booker Prize a été décerné dimanche à l'auteur irlandais Paul Lynch pour son roman dystopique «Prophet Song».

Paul Lynch, 46 ans, a remporté le prestigieux prix littéraire britannique Booker Prize. Sélectionné pour la première fois, le romancier irlandais a été récompensé pour son livre «Prophet Song», un récit qui «capture les angoisses sociales et politiques de notre époque», a déclaré la romancière canadienne Esi Edugyan, qui présidait le jury.

Plus précisément, son roman raconte comment la vie d'Eilish Stack, mère de quatre enfants qui réside à Dublin à une époque indéfinie, bascule avec la disparition de son mari, recherché par la nouvelle police secrète. Elle cherche alors à préserver l'unité de sa famille, tandis qu'autour d'elle son pays prend le chemin de la tyrannie.

«Ce livre n'a pas été facile à écrire. Une part de moi pensait que j'allais mettre ma carrière en péril en l'écrivant - mais je devais quand même aller au bout», a déclaré après sa victoire Paul Lynch. L'écrivain de 46 ans a fait part de son «immense plaisir de ramener le Booker en Irlande».

