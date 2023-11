Le prix de Flore a été attribué à Maria Pourchet pour «Western»

Le prix de Flore 2023 a été attribué à l'écrivaine Maria Pourchet pour «Western». Paru aux éditions Stock, son roman interroge les relations amoureuses après le mouvement #MeToo.

Maria Pourchet a reçu le prix de Flore 2023 pour son roman «Western» (éd. Stock). L'écrivaine a été élue au deuxième tour de scrutin avec six voix, contre quatre pour «La bague au doigt» de Eva Ionesco (éd. Robert Laffont), et une voix pour «L’amour» de François Bégaudeau (éd. Verticales). Manuel Carcassonne, membre du jury et PDG des éditions Stock, s’est abstenu.

Avec «Western», son 7e roman, la romancière livre une réflexion sur notre société actuelle, sa vulnérabilité, et la place qu’elle peut encore laisser à l'amour et à la séduction. Par western, l’écrivaine entend «un endroit de l'existence où l'on va jouer sa vie sur une décision. Nous en sommes là, tout au bord du western».

Enfin récompensée

Poussé par l’intuition d’un danger, Alexis Zagner, célèbre comédien à qui l’on a confié le rôle de Dom Juan au théâtre, quitte la pièce et la ville du jour au lendemain. Alors que les médias s’en mêlent, à l'ère post-#MeToo, il croise en pleine cavale Aurore. N’ayant rien de mieux à faire, cette dernière décide de retenir l’exilé, et de percer son secret.

Âgée de 43 ans, Maria Pourchet est également l'autrice de «Rome en un jour» (2013), «Toutes les femmes sauf une» (2018) et de «Feu», un roman sur l'adultère publié en 2021 et qui était en lice pour le prix Goncourt et pour le prix Renaudot.

Fondé en 1994 à l'initiative de Carole Chrétiennot et de Frédéric Beigbeder, le prix de Flore est doté de la somme de 6.150 euros et d’un verre de Pouilly fumé, au nom du lauréat, à déguster tout au long de l’année au Café de Flore, à Paris.

En 2022, Joffrine Donnadieu a été récompensée pour son roman «Chienne et Louve», publié aux éditions Gallimard.