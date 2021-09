Comment Dune a influencé Star Wars

Monument de la littérature de science-fiction publié en 1965, Dune est considéré comme une œuvre maîtresse qui a redessiné les contours du genre. Et ce n'est certainement pas George Lucas qui vous dira le contraire, tant Star Wars lui emprunte.

Des fremens aux hommes des sables, des déserts d'Arrakis à ceux de Tatooine, en passant par la théorie du messie, les références croisées entre le démiurge Frank Herbert (1920-1986) et le réalisateur George Lucas sont indéniables. Et le nouveau film Dune de Denis Villeneuve, qui sort le 15 septembre, est aussi là pour rappeler à toute une génération les élements fondateurs du plus célèbre space opera. «La plupart des grandes idées de Star Wars proviennent de Dune», avait ainsi rappelé le réalisateur québécois au site Fandom en 2018.

Paul Atréides/Luke Skywalker, même combat ?

S'il est un lien entre les deux sagas que l'on peut mettre en corrélation, c'est bien la figure du héros qui habite les deux œuvres. Dans Dune, Paul Atréides passe du jeune homme qui fera brutalement l'apprentissage du pouvoir à celui de dieu vivant lorsqu'il s'éveillera. Paul sera perçu par la suite comme un messie omnipotent à travers l'Univers.

Il devient alors inévitable de faire le parallèle avec Luke Skywalker, dont l'ascension se fait à mesure qu'il intègre les préceptes des Jedis et qui se traduira par son éveil à la Force, pour devenir un surhomme. Les deux héros seront tous les deux tourmentés par leurs démons, tandis qu'il leur faudra prendre les armes pour se rebeller face à leurs ennemis respectifs.

Arrakis, planète mère de Tatooine

Si la temporalité de Dune nous amène plusieurs millénaires dans le futur et que Star Wars nous renvoie «il y a très longtemps» vers le passé, l'espace dans lequel nos héros prennent vie se révèle toutefois très commun. La planète Arrakis où reste centrée l'histoire de Paul Atréides est essentiellement composée d'une vaste étendue désertique, hostile et pleine de secrets. L'épisode IV de la Guerre des Etoiles - Un Nouvel Espoir (1977), nous amène quant à lui sur Tatooine, une planète-désert inspirée de quelques villes du Maghreb. Un choix commun qui n'est pas sans rappeler l'influence des pays arabes sur le monde de Dune qui fait référence également aux Jihad, même si dans le roman de Frank Herbert ce mot revêt une autre signification.

Les fremens «cousins» des Tuskens

Les conditions de vie sur Arrakis et celles de Tatooine semblent relativement proches pour qui s'aventure loin des villes et tente de survivre dans les collines sablonneuses arides. Mais la vie s'y installe et trouve toujours un chemin... C'est le cas des Fremens, peuple autochtone des dunes d'Arrakis, envahi par les commerçants et les familles aristocratiques toutes puissantes venues s'accaparer la précieuse ressource qu'est l'épice.

Peuple guerrier et dont la culture porte sur le culte de l'eau, les Fremens sont les «cousins éloignés» des Tuskens de Tatooine. Dans l'épisode 1 de la saison 2 de The Mandalorian (sur Disney+), on peut ainsi voir les rudes conditions de vie des Tuskens, surnommés les hommes des sables, et découvrir également un peuple méfiant vis-à-vis des étrangers venus commercer sur leur territoire. Toutefois les Tuskens restent des personnages secondaires dans Star Wars, là où les Fremens incarneront l'avenir d'Arrakis et de Paul Atréides.

La noirceur de Dark Vador et de Vladimir Harkonnen

L'analogie entre les méchants de ces sagas est également vraie. Bien que leurs personnalités respectives divergent sur certains points, le raprochement est troublant. Le baron Vladimir Harkonnen est le bras armé de l'empereur Padishah, envoyé pour décimer la famille Atréides sur Arrakis. Une formule qui résonne dans Star Wars où Dark Vador devient l'instrument de l'empereur Palpatine qui demande à son général de mener l'éradication des Jedis et de la résistance.

«Les deux empereurs sont animés par la même ambition : conserver leur pouvoir, quelqu'en soit le prix», écrit ainsi Nicolas Allard dans son ouvrage «Dune : un chef d'œuvre de la science-fiction» (éd. Dunod). Qui souligne également que les «célèbres Stormtroopers de Star Wars sont directement des terribles soldats Sardaukars de Dune», qui servent les intérêts des deux empereurs dont «la défaite semble provenir d'un excès de confiance».

Le clin d'œil aux vers géants

Enfin, certaines influences relèvent surtout du clin d'œil. Impossible de ne pas penser aux fameux vers géants qui sillonnent les dunes d'Arrakis et de ne pas faire la corrélation avec le ver spatial qui tente d'avaler le Faucon Millenium. Baptisé Exogorth dans l'univers étendu de Star Wars et comparé davantage à une limace, la comparaison reste frappante. Dans l'épisode VI - Le retour du Jedi, on découvre également Luke et Leia en bien mauvaise posture face à ce qui ressemble à un ver des sables, sous la menace de Jabba le Hutt.

Si Star Wars a su développer son propre univers à travers une galaxie de personnages très variés et une mythologie bien à lui, il n'en demeure pas moins que Dune reste l'une des influences majeures de George Lucas.