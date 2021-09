Ed Sheeran en concert le 29 juillet 2022 au Stade de France

Alors que son nouvel album «=» sortira le 29 octobre prochain, Ed Sheeran vient de dévoiler les dates de sa tournée européenne. Il se produira notamment le 29 juillet 2022 au Stade de France.

Un concert qui est attendu de pied ferme par tous les fans du chanteur, et dont les billets seront mis en vente le samedi 25 septembre, à partir de 11h.

Vous comptiez les jours avant l’annonce du prochain concert d’ @edsheeran ? Et bien vous pouvez arrêter car le voici, ce sera la tournée “The Mathematics Tour” Rendez-vous le 29 juillet 2022 en grand nombre ! Mise en vente le samedi 25/09 à 11h. pic.twitter.com/IIeQMdwDGx — Stade de France (@StadeFrance) September 17, 2021

Le Britannique de 30 ans, qui a vendu plus de 45 millions d’albums et 150 millions de singles à travers le monde, a promis un show exceptionnel avec une «scène centrale» et un «public à 360°».

Dans le cadre de cette tournée baptisée «+-=÷x Tour» ou «The Mathematics Tour», Ed Sheeran reprendra les morceaux issus de sa série d’albums symboles.

En attendant ce grand rendez-vous, l’artiste a dévoilé le titre «Shivers», après le tube «Bad habits» qui cumule plus de 160 millions de vues sur YouTube.