La bouleversante autobiographie d’une victime de l’attaque terroriste de Notre-Dame de Nice

Nadine Devillers était âgée de 60 ans. Elle est l’une des trois victimes assassinées lors de l’attentat terroriste de la basilique Notre-Dame à Nice, perpétré, le 29 octobre 2021, il y a bientôt un an. Avant ce terrible drame, l’auteure avait entrepris d’écrire ses mémoires. Dans cette autobiographie intitulée : «Arrête de faire ta Cosette ! », à paraître le 14 octobre prochain, Nadine confie un récit bouleversant sur sa vie.

Cette artiste et passionnée de littérature avait déjà deux idées de titre en tête pour résumer son destin : «Fleur de Rocaille , en hommage à la fleur qui pousse sous les rochers» ou «Fais pas ta Cosette», une phrase qu’elle entendait souvent dans la bouche de son père qui ne supportait pas de la voir se plaindre de ses mauvais traitements.

«C’était une fleur de rocaille, raconte Joëlle Guichard, sa meilleure amie. Le genre de fleur qu’on regarde en se disant : il n’y a pas de terreau fertile, personne ne l’a arrosée, elle n’a rien eu, et pourtant, elle est là.» Heureusement, il y eut la rencontre avec Jeoffrey, à une soirée chez Joëlle. Un homme «très doux, très calme», avec qui Nadine formait un couple fusionnel depuis vingt-six ans.

Devenu son mari, Joffrey Devillers, a continué le travail de correction et relecture pour finaliser ce projet de livre : «Arrête de faire ta Cosette !» et lui rendre hommage. Son autobiographie, entamée avant le drame, couvre toute cette jeunesse mouvementée, jusqu’à son émancipation à ses 25 ans.

Issue d’un adultère et victime d’un viol à l’adolescence

Écrit comme un journal intime, «Arrête de faire ta Cosette !» retrace les événements dramatiques qui ont jalonné la vie de Nadine : issue d’un adultère, elle n’est pas reconnue par son père, schizophrène et alcoolique, qui lui interdit de l’appeler Papa. Celui-ci exerce une emprise tant mentale que physique sur Nadine et sa mère.

«Et la litanie recommence. Le ton monte à nouveau. Et les cris s'élèvent. Je suis pétrifiée de peur, et j'ai froid ! Je ne veux pas y retourner. Je ne peux plus. Et pourtant, je le dois, pour protéger Maman, exténuée à l'extrême, et l'enlever des griffes de ce dingue», relate-t-elle dans son récit.

Plus tard, à l’adolescence, elle est victime d’un viol puis tombe amoureuse d’un homme que son père l’empêche de fréquenter. Malgré toutes ces épreuves, Nadine n’a jamais perdu son sourire ni sa joie de vivre.

Dans son livre, elle raconte aussi la découverte de sa foi, de la ville de Nice et de la basilique où elle a perdu la vie.

«Arrête de faire ta Cosette !» de Nadine Devillers sera disponible le 14 octobre dans toutes les librairies, en amont des commémorations de l’attentat terroriste de Notre-Dame.