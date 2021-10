Le Nobel de littérature attribué au romancier tanzanien Abdulrazak Gurnah

Le très convoité prix Nobel de littérature a été attribué, ce jeudi 7 octobre, à Stockholm, au romancier tanzanien Abdulrazak Gurnah.

Né en 1948 sur l’île de Zanzibar, l'écrivain a été récompensé pour son récit «empathique et sans compromis des effets du colonialisme et le destin des réfugiés pris entre les cultures et les continents», selon le jury.

BREAKING NEWS:



The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j

