Catherine Hiegel sort de sa réserve et critique vivement Richard Berry

Catherine Hiegel critique violemment le retour de Richard Berry sur les planches dans la robe d’un avocat, alors même que leur fille Coline Berry, accuse son père d’inceste.

Catherine Hiegel, qui sera elle aussi sur les planches dès mi-octobre dans « Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne » de Jean-Luc Lagarce, a donné le fond de sa pensée dans un entretien accordé au JDD dimanche 10 octobre. Alors que Richard Berry endossera à nouveau sur scène la robe de l’avocat à l’occasion de la reprise de « Plaidoiries » dès le 31 octobre prochain, la comédienne a fait savoir que ce rôle lui donnait la nausée.

S’exprimant pour la première fois depuis que sa fille Colin Berry a porté plainte contre son père pour viol sur mineur le 25 janvier dernier - des faits démentis par Richard Berry - Catherine Hiegel s’est dit outrée de voir Richard Berry se glisser dans la peau d’un homme de loi. Dans « Plaidoiries », véritable succès scénique joué en 2019 et 2020, l’acteur incarne cinq ténors du barreau et prête sa voix à cinq grands procès qui ont marqué l’histoire judiciaire. Parmi eux : le plaidoyer pour le droit à l’avortement de Gisèle Halimi, qui en 1972 a défendu le droit des femmes à disposer de leur corps.

Un rôle révoltant pour Catherine Hiegel et sa fille Coline Berry

« On ne peut pas l’empêcher. Mais que Richard remette une robe d’avocat et dise des textes de Gisèle Halimi me fait vomir ! » a fait savoir Catherine Hiegel, qui est également revenue sur la plainte qui oppose sa fille à son ex-compagnon. « Ce que son père lui a fait, je ne pouvais pas l’imaginer », a-t-elle expliqué.

De son côté, Caroline Berry s'est dit, elle aussi, révoltée que son père campe l’avocat des femmes. Elle l’a fait savoir début septembre dans un courrier adressé au bâtonnier de Paris.

Coline Berry y explique que si son père dément les accusations d’inceste qu’elle a porté à son encontre, « il a toutefois depuis cette plainte admis publiquement des faits graves de violences conjugales répétées », notamment sur sa mère Catherine Hiegel, et demande au bâtonnier de Paris de « ne pas être complice de cette imposture en restant silencieux face à cet usage détourné de la robe d’avocat ».