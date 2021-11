Nouveau drame sur le plateau du film Rust : un technicien risque l’amputation après avoir été mordu par une araignée venimeuse

La malédiction autour du film Rust se poursuit. Son tournage avait été définitivement arrêté le 21 octobre, après que l’acteur Alec Baldwin a (accidentellement) tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins d’une balle de revolver qui aurait dû être chargé à blanc. Sky News fait désormais savoir qu’un technicien en train de participer au démontage du plateau a dû être hospitalisé en urgence et risque l’amputation d’un bras.

Après avoir été mordu par une araignée recluse brune, l’homme a été victime d’une septicémie et a dû subir « plusieurs interventions chirurgicales ». « Les médecins font de leur mieux pour arrêter l'infection et essayer de sauver son bras», est-il indiqué par ses proches sur le site GoFundMe, où un appel aux dons pour aider à financer les soins médicaux a été lancé.

Le site TMZ publie des photos de ses terribles blessures (âmes sensibles s’abstenir absolument). La particularité de la morsure de Loxosceles reclusa ou recluse brune, aussi connue sous le nom d'araignée violoniste, est qu'elle peut évoluer en causant une nécrose de la peau. Son venin peut aussi détruire les vaisseaux sanguins, provoquer des paralysies partielles ou encore atteindre les reins.

Elle est normalement présente aux États-Unis, en particulier dans le sud du pays. Néanmoins, ces dernières années, plusieurs cas suspects questionnent sa présence en France, où une de ses cousines « violoniste », la Loxosceles rufescens, est quant elle déjà bien présente et susceptible elle aussi de provoquer de graves lésions.

A film worker on 'Rust' says he was bitten by a venomous spider while working, and the injuries look horrific. https://t.co/0ExiCUeQNc

— TMZ (@TMZ) November 9, 2021