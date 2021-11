Harry Potter : Emma Watson poste un tendre cliché pour les 20 ans de la saga au cinéma

Alors que les acteurs de la saga Harry Potter vont se retrouver pour un épisode spécial à l’occasion des 20 ans du premier volet, Emma Watson a partagé un tendre cliché sur son compte Instagram.

L’actrice, aujourd’hui trentenaire, a posté une photographie dévoilant Daniel Radcliffe, Rupert Grint et elle-même, alias Harry, Ron et Hermione, tout jeune. Le célèbre trio, à l’époque âgé d’une dizaine d’années, pose tout sourire, visiblement heureux et complice.

La jeune femme en a également profité pour déclarer sa flamme à la saga, qui a lancé sa carrière, en 2001, avec « Harry Potter à l’école des sorciers ». « Harry Potter était ma maison, ma famille, mon monde et Hermione (est toujours) mon personnage de fiction préféré de tous les temps », a commenté Emma Watson, qui s’est dite «fière» du travail accompli au fil des huit opus que compte la saga, dont le dernier volet cinématographique est sorti en 2011.

Une équipe soudée saluée par l'actrice

L’actrice s'est par ailleurs lancée dans l'éloge de ses coéquipiers, louant notamment le chemin parcouru par ses compères.

« Je suis fière non seulement de ce que nous, en tant que groupe, en tant qu'acteurs, avons apporté à la franchise, mais aussi en tant qu'enfants qui sont devenus de jeunes adultes. Je regarde mes collègues maintenant, et je suis tellement fière de ce que tout le monde est devenu en tant que personne », a poursuivi l’actrice, soulignant la bonne entente qui a toujours régné avec ses acolytes Daniel Radcliffe et Rupert Grint. « Je suis fière que nous ayons été gentils les uns envers les autres, que nous nous soyons soutenus et que nous ayons organisé quelque chose de significatif », explique la star, qui depuis la fin de la saga a notamment tourné avec Tom Hanks en 2017 dans «The Circle », ou encore Meryl Streep dans «Les filles du Docteur March», en 2019.

Visiblement nostalgique, l’actrice a par ailleurs tenu à saluer le travail de toute l’équipe, en partageant une seconde photographie, prise lors d'un des premiers tournages, révélant non seulement les acteurs mais aussi les techniciens et figurants ayant participé à la saga. «L'équipe qui a fait ces films me manque toujours», note-t-elle, les remerciant pour leur «travail acharné» et leurs «contributions parfois négligées».

Un travail d’équipe qui sera notamment mis à l’honneur dans l’épisode spécial «Return to Hogwarts» (Retour à Poudlard) diffusé le 1er janvier 2022 sur HBO Max, qui verra par ailleurs Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint partager leurs souvenirs de tournage.