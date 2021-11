Harry Potter : les stars de la saga réunies dans un épisode spécial en 2022

Ce 1er janvier 2022, HBO Max mettra en ligne un épisode spécial dédié à Harry Potter avec toutes les stars des films réunies à l’occasion des 20 ans du premier volet «Harry Potter à l’école des sorciers».

Après les retrouvailles des acteurs de Friends, c’est donc à celles des acteurs de Harry Potter que les fans s’apprêtent à vivre. Baptisé Return to Hogwarts (Retour à Poudlard), l’émission verra pour la première fois Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, alias Harry, Hermione et Ron - ainsi que moult autres comédiens - se remémorer ensemble leurs souvenirs autour des huit films cultes de la franchise.

«Cette rétrospective est un hommage à toutes celles et tous ceux dont la vie a été touchée par ce phénomène culturel, qu’il s’agisse des acteurs ou de l’équipe qui ont mis tout leur cœur et toute leur âme dans cette franchise cinématographique extraordinaire, ou des fans passionnés qui continuent de faire vivre l’esprit du monde des sorciers vingt ans plus tard», annonce HBO.

For the first time ever, the legendary cast returns to where the magic started. Harry Potter 20th Anniversary: #ReturnToHogwarts, streaming New Year’s Day, only on HBO Max. International release coming soon. pic.twitter.com/53bHAf0WTY — HBO Max (@hbomax) November 16, 2021

Une chouette surprise pour tous les moldus mordus des aventures du célèbre sorcier, même si les plus accros espèraient encore plus un jour voir arriver une suite à la saga.

Alors que Chris Columbus, réalisateur des deux premiers opus, a récemment fait savoir qu’il souhaitait porter à l’écran la pièce de théâtre de J.K. Rowling «Harry Potter et l'Enfant Maudit», le casting ne semble pas prêt à repartir à Poudlard, à commencer par Daniel Radcliffe qui clame depuis de nombreuses années en avoir fini avec la magie. Même s’il y a peu de chance, il faut avouer que cette émission sur HBO serait un parfait écrin pour le voir changer d’avis… Patience…