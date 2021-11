Voici les 3 plus beaux marchés de Noël 2021 en Europe

Malgré le Covid, certains résistent. Quand vient le mois de novembre, les marchés de Noël commencent à fleurir partout en Europe. Voici le top 3 des plus beaux marchés européens ouverts en 2021.

Berlin en Allemagne

Cette année, les marchés de Noël de Berlin se tiendront du 22 novembre au 31 décembre 2021. Pour cette occasion, la capitale allemande va donc se parer de multiples couleurs de fête. Le WeihnachtsZauber, sur la place Gendarmenmarkt, est le marché de Noël le plus célèbre de Berlin. Il est entouré de deux cathédrales et se situe sur l’une des plus belles places de la ville.

Strasbourg en France

La France prend la deuxième place de ce classement. Le marché de Strasbourg est une institution. Ouvert du 26 novembre au 26 décembre 2021, le marché sera cette année placé sous le signe des étoiles, avec plus de 600 astres installés entre le square Louise-Weiss et le quai des bateliers.

Pour cette édition 201, le programme artistique du marché mettra à l’honneur le pays voisin, l’Allemagne, et plusieurs centaines d’exposants seront au rendez-vous. Des spectacles et des animations seront présentés chaque samedi entre le 27 novembre et le 18 décembre.

Prague en République Tchèque

Troisième marché de Noël incontournable en 2021, celui de Prague en République tchèque. La ville se pare de marchés dont les deux plus connus se trouvent sur la place Venceslas et la place de la Vieille-Ville. Cette année les festivités seront lancées le 29 novembre 2021 et prendront fin le 1er janvier 2022. Au programme, artisanat, pain d'épices, saucisses grillées et vin chaud.

Le Covid est passé par-là

Cette année encore, le Covid-19 fait que plusieurs marchés de Noël européens ne peuvent se tenir. Parmi les plus beaux et anciens marchés de Noël d'Europe, ceux de Vienne et Salzbourg, en Autriche, qui ont été annulés en raison d'un nouveau confinement. En Bavière, en Allemagne, c'est l'ensemble des marchés de Noël qui ont été annulés en prévision de la reprise épidémique et parmi lesquels celui de Munich.