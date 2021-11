Paris : les illuminations des Champs-Elysées lancées ce dimanche à partir de 19h10

Les célèbres illuminations des Champs-Elysées vont être lancées ce dimanche 21 novembre, en présence notamment de la chanteuse Clara Luciani choisie pour être la marraine de cette édition 2021.

Pas de changement par contre concernant les installations – appelées «Flamboyance» – puisque ce seront les mêmes depuis 2018. Les quelque 400 platanes de l’avenue revêtiront leurs habits de lumières lors d’une cérémonie ouverte au public, qui débute dès 18h ce dimanche, sur des Champs-Elysées piétonnisés pour l'occasion. Une heureuse nouvelle puisqu’en 2020, le lancement des illuminations s'était tenu sans public en raison de la situation sanitaire.

Après la chanteuse Louane en 2020 ou encore l'actrice Ludivine Sagnier en 2019, c’est au tour de la chanteuse Clara Luciani d’appuyer sur l’interrupteur qui illuminera «à partir de 19h10» celle qui est surnommée «La plus belle avenue du monde». Lors de la cérémonie, la marraine de l’événement sera entourée de la maire de Paris, Anne Hidalgo mais également du président du comité des Champs-Elysées, Marc-Antoine Jamet.

Les Champs-Elysées retrouvent « le sens de la fête »

Le comité des Champs-Elysées explique avoir choisi Clara Luciani comme marraine car cette dernière représente avec sa chanson Respire un «hymne du déconfinement et de la liberté retrouvée» que souhaite prôner le comité avec des illuminations qui ont pour but de «redonner le sens de la fête» à Paris.

Les illuminations créées par l'entreprise française Blachère Illumination resteront en place jusqu’au 9 janvier 2021. Elles seront allumées tous les jours de 17 heures à 2 heures du matin et toute la nuit les soirs de Noël et de la Saint Sylvestre. Le président du Comité rappelle que le spectacle est bien entendu gratuit et ouvert à tous.

La consommation énergétique des illuminations a été voulue responsable et représentera 23.400 Kwh sur l’ensemble de la période, grâce à l'utilisation de Leds basse consommation. Soit la consommation annuelle d’une famille de quatre personnes habitant un petit appartement.