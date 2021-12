La chanteuse Adele va prendre la place de Céline Dion au Caesars Palace

C’est confirmé, la chanteuse Adele sera bientôt en résidence à Las Vegas dans la célèbre salle du Colosseum, où s'est produite de nombreuses fois Céline Dion.

« Adele annonce le spectacle Weekends with Adele, une résidence exclusive au Colosseum de Las Vegas, au Caesars Palace Hotel », annonce un communiqué.

La première salve de représenation de sa résidence démarrera le 21 janvier 2022. Elle offrira deux prestations chaque fin de semaine jusqu’au 16 avril.

Un événement pour ses fans, puisqu’il s’agira là des premières dates de spectacles annoncées par la superstar depuis le lancement de son album 30, le 19 novembre dernier.

Dans une interview récente donnée au magazine Rolling Stone, Adele avait indiqué qu’elle n’était pas très enthousiaste à l’idée de partir en tournée dans plusieurs villes autour du monde, se montrant préoccupée des risques liés à la pandémie.

Cette installation pour plusieurs mois dans le cadre du Colosseum lui permettra en outre d’offrir une certaine stabilité à son jeune fils.

Construite en 2003 pour Céline Dion, la salle du Colosseum a vu la diva québécoise s’y produire pas moins de 1141 fois en 16 ans, devant un cumul de plus de 4,5 millions de spectateurs. Adele ambitionne-t-elle de faire mieux ? A voir les ventes records qu’enregistrent son album 30, les places devraient partir comme des petits pains…

La prévente des tickets est d’ailleurs d’ores et déjà disponible en s'enregistrant via Ticketmaster Verified Fan depuis ce mardi, et le seront jusqu'au jeudi 2 décembre 23h59. « La prévente Verified Fan commencera alors le 7 décembre. Seuls les fans qui auront reçu un code unique auront la chance d'acheter des tickets pour ces représentations sur le principe du premier arrivé, premier servi. », est-il précisé. Il va falloir faire vite alors.