Disney : les 8 films les plus attendus en 2022

Les films estampillés Disney seront nombreux à faire leur apparition dans les salles obscures dans le courant de l’année 2022. Le nouveau bijou des studios Pixar, l’histoire d’un héros de Toy Story, un retour à Neverland, ou encore les héros de Marvel sont au programme.

Alerte Rouge – 30 mars

La nouvelle pépite des studios Pixar suivra les aventures de Meilin Lee, une adolescente de 13 ans qui déborde de confiance en elle. Mais qui va découvrir malgré elle le lien mystique existant entre sa famille et le panda roux. Au point d’en devenir un elle-même, à la moindre émotion forte. Un pouvoir de métamorphose qu’elle va devoir apprendre à gérer.

Le film Alerte Rouge se penche avec humour sur l’adolescence, les responsabilités, et la transmission culturelle à travers cette histoire très prometteuse. Il a été réalisé par Domee Shi, qui a signé l’excellent court-métrage Bao (à voir sur Disney+). Le casting de la version originale comprend Rosalie Chiang, Sandra Oh, et Orion Lee.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness – 4 mai

Avec les séries WandaVision et Loki, ainsi que le film à venir Spider-Man : No Way Home, les studios Marvel se sont déjà bien engagés dans le déploiement des nouvelles branches du multiverse. Le second volet des aventures de Docteur Strange promet toutefois de pousser le curseur encore plus en avant.

Les spectateurs retrouveront bien évidemment Benedict Cumerbatch dans le rôle du sorcier extraordinaire. Mais aussi Elizabeth Olsen dans celui de Scarlett Witch, et Xochiti Gomez sous les traits d’America Chavez, alias Miss America, qui fera sa première apparition à l’écran. Cerise sur le gâteau, c’est le réalisateur Sam Raimi qui est en charge de mettre tout cela en image.

Buzz L’éclair – 22 juin

Avec Buzz L’éclair, les studios Pixar s’attaque à l’histoire de l’astronaute qui a inspiré la célèbre figurine aperçue dans la saga Toy Story.

Moins porté sur l’humour, plus tourné vers la science-fiction, Buzz L’éclair s’annonce comme un film d’action centré autour d’un récit plus mature. Nul doute que les studios Pixar nous réserve une belle surprise.

Thor : Love and Thunder – 8 juillet

Salué pour avoir donné un nouvel élan au super-héros Thor avec Ragnarok en 2017, Taika Waititi ne devrait pas décevoir à la réalisation de Thor : Love and Thunder où les spectateurs devraient retrouver son style inimitable. Ce nouveau volet marquera aussi, et surtout, le retour de Nathalie Portman dans le rôle de Jane Foster dans la saga, après une dernière apparition remontant à 2013 dans Thor : The Dark World. Cette fois, son personnage va connaître une transformation majeure puisque Jane Foster se retrouvera à manipuler Mjolnir, le célèbre marteau enchanté. Les personnages des Gardiens de la Galaxie seront également de la partie.

À noter que le casting est impressionnant : Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, ou encore Sean Gunn.

Black Panther : Wakanda Forever – 9 novembre

La disparition tragique de Chadwick Boseman en 2020 a laissé un vide colossal dans le cœur des fans de Black Panther. Ce nouvel opus servira à lui rendre un hommage appuyé. Le réalisateur Ryan Coogler a décidé de ne pas trouver de remplaçant à l’acteur décédé pour incarner T’Challa. Peu d’information sur le synopsis de Black Panther 2 ont filtré pour le moment. Mais tout le monde s’attend à un film rempli d’émotion qui fera honneur à un des super-héros les plus marquants de l’univers Marvel.

Aquaman and the Lost Kingdom – 14 décembre

Après le succès colossal du premier volet en 2018, Aquaman and The Lost Kingdom s’annonce comme un des films les plus attendus de l’année 2022. Là encore, peu d’informations sont connues. Les seules certitudes sont que Jason Momoa retrouvera son costume de super-héros, que l’intrigue incluera la mystérieuse cité de Necrus, que Pilou Asbaek – aperçu dans Game of Thrones dans le rôle d’Euron Greyjoy – a rejoint le casting, et que le génial réalisateur James Wan reste aux commandes de la mise en scène.

Peter Pan & Wendy – À déterminer

Encore une adaptation en live-action de Peter Pan ? Oui, en effet. Mais le film Peter Pan & Wendy – qui n’a pas encore de date de sortie officielle en 2022 – suscite beaucoup d’excitation outre-Atlantique, et ce pour une bonne raison. C’est le réalisateur David Lowery qui s’occupe de la mise en scène. Son excellent travail sur Peter et Elliott le Dragon en 2016 avait marqué les esprits. Et le voilà désormais à la tête d’un nouveau projet de taille, où il a été en mesure d’imposer son propre style. Avec Jude Law, Alexander Molony, Ever Anderson, ou encore Jim Gaffigan.

Hocu Pocus 2 – À déterminer

Toujours pas de date officielle pour le retour de Hocus Pocus sur Disney+. Énorme succès en 1993, le premier film suivait les histoires des sœurs Sanderson, trois sorcières mortes par pendaison 300 ans plus tôt dans la ville de Salem, qui reviennent à la vie quand un groupe d’enfants s’aventurent dans leur ancienne demeure. Avant de semer le chaos.

Le trio de comédiennes Bette Midler, Kathy Najimy et Sarah Jessica Parker retrouvent les rôles principaux. Ce qui devrait ravir les fans du premier film. Parmi les nouveaux venus au casting, on peut citer Hannah Waddingham et Sam Richardson.