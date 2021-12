Enchères : la pièce de théâtre «Germinal» d'Emile Zola achetée par l'Etat français

Le manuscrit de la pièce de théâtre «Germinal» signé Emile Zola a été acheté par l’Etat Français mercredi 8 décembre à l’issue d’une vente aux enchères.

«La BnF a acheté, à ma demande, le manuscrit de l'adaptation en pièce de théâtre du roman #Germinal d'Emile Zola. Ce manuscrit complète l'exceptionnel fonds de la Bibliothèque Nationale de France consacré à l'auteur et entre ainsi dans les collections nationales», a ainsi déclaré la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, sur Twitter.

La @laBnF a acheté, à ma demande, le manuscrit de l’adaptation en pièce de théâtre du roman #Germinal d’Emile Zola.



Ce manuscrit complète l’exceptionnel fonds de la Bibliothèque Nationale de France consacré à l’auteur et entre ainsi dans les collections nationales. — Roselyne Bachelot (@R_Bachelot) December 8, 2021

Ce texte était l’ultime grand manuscrit de l’auteur détenu par un particulier. Ce dernier est un collectionneur «européen» qui a souhaité «garder l'anonymat» et ne pas en dire «plus sur l'itinéraire» de cette œuvre, selon la maison Sotheby's.

Constitué de 454 feuillets rédigés entre 1885 et 1888 de la main du célèbre romancier naturaliste, pour adapter son roman publié en 1885, ce manuscrit était estimé entre 100.000 et 150.000 euros par la maison.

Un droit de préemption de l’Etat

Lors des enchères, la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut (Nord), territoire au centre du roman, s’est portée acquéreur en offrant jusqu’à 138.600 euros pour détenir l’œuvre. Mais l’Etat a fait valoir son droit de préemption. Il paiera le montant de l'enchère la plus élevée.

Une acquisition dont s'est réjouie la présidente de la BnF, Laurence Engel, dans un communiqué. La pièce «rejoint le manuscrit du roman et plus largement l'ensemble des manuscrits de l'écrivain, conservés à la BnF, afin d'offrir un éclairage renouvelé sur l'une des œuvres les plus emblématiques de la littérature française» a t-elle expliqué.

Fairplay, le président de la communauté d'agglomération, Aymeric Robin a, de son côté, expliqué que «désormais, Germinal appartient à tous» précisant qu'«une exposition sera bienvenue sur le territoire». Une initiative que la présidente de la BnF, Laurence Engel, envisage. «Je souhaite que la BnF puisse présenter prochainement en région cette œuvre à la portée symbolique forte», a-t-elle affirmé.

Pour écrire ce chef d'œuvre, retraçant la révolte de mineurs de charbon dans le Nord de la France dans les années 1860, Emile Zola en 1884 était descendu au fond d'une mine, la fosse Renard. Seul roman dont Zola a lui-même écrit la version théâtrale, sa première version avait été interdite par les censeurs car elle avait été estimée trop subversive, contraignant Emile Zola à édulcorer son texte.

Dernièrement, le chef d'œuvre d'Emile Zola a été adapté par France 2 en série, après avoir déjà fait l'objet de plusieurs films dont la mémorable version de Claude Berri sortie en 1993 avec Renaud, Miou Miou et Gérard Depardieu.