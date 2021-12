Anne Rice, l'auteure d'«Entretien avec un vampire», est morte à 80 ans

La romancière américaine Anne Rice, connue pour son roman «Entretien avec un vampire», est décédée ce 11 décembre, à l'âge de 80 ans.

C'est son fils Christopher qui a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux de l'auteure. Il a expliqué que sa mère est morte à la suite d'un accident vasculaire cérébral.

This is Anne’s son Christopher and it breaks my heart to inform you that earlier tonight Anne passed away due to complications resulting from a stroke. Below is the statement I shared on her Facebook page moments ago. pic.twitter.com/jIHYg6uewI

