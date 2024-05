Mort de Paul Auster : le grand romancier américain est mort à l'âge de 77 ans

L'écrivain américain Paul Auster, auteur de «Moon Palace» et «Léviathan», est mort à 77 ans, a annoncé le New York Times ce mardi.

Un géant de la littérature s'en est allé. Auteur américain de romans, poèmes et films, Paul Auster, connu notamment pour sa «Trilogie new-yorkaise», est mort de complications d'un cancer du poumon à l'âge de 77 ans, a annoncé le New York Times mardi. L'artiste, qui souffrait depuis de longs mois, s’est éteint à son domicile de Brooklyn, à New York a indiqué le quotidien citant une amie du romancier, Jacki Lyden. Son épouse, Siri Hustvedt, avait annoncé en mars 2023 qu'il souffrait d’un cancer du poumon.

Auteur de plus d’une trentaine de livres, traduits dans plus de quarante langues, dont «Moon palace» roman initiatique d'un orphelin qui lui apportera enfin la reconnaissance américaine en 1990, mais aussi «Cité de verre» ou encore «Léviathan» (Prix Médicis étranger en 1993), Paul Auster avait connu la célébrité avec sa «Trilogie new-yorkaise», romans inspirés du genre policier décrits par le Guardian comme «sa réanimation postmoderne du romain noir».

Le romancier était connu pour son art concis du storytelling, son écriture dépouillée alliée à des structures narratives complexes à la qualité d'orfèvre, et ses récits new-yorkais peuplés de personnages marginaux.

Icône de la littérature et scénariste

Né à Newark dans le New Jersey, Paul Auster est très tôt tombé amoureux de New York où il aimera à plonger des personnages en crise existentielle. Il était particulièrement apprécié en Europe et en France où il a vécu un temps durant sa jeunesse, de 1971 à 1975. Durant cette période il a traduit Breton, Mallarmé, Michaux et Dupin, aussi écrit des scenarii pour films muets.

Féru du 7e Art, le maître du storytelling avait écrit le scénario de «Smoke», un portrait d’âmes errante gravitant autour d’un débit de tabac de Brooklyn, et «Brooklyn Boogie», tous deux de Wayne Wang, avant de réaliser lui-même «Lulu sur le pont» en 1998.

Après un divorce d'avec l'écrivaine Lydia Davis dont il a un fils, il se mariera en 1981 avec la romancière américaine, Siri Hustvedt, célèbre elle aussi pour ses romans dépeignant New York. «J'ai gardé le silence parce que le territoire du ‘Cancerland’ est déroutant et perfide», avait écrit la romancière sur Instagram en août 2023, un texte accompagné de photos du couple jeune. «Le patient, et moi avec lui, avons voyagé en ligne droite sur une route mais nous avons été retardés et tourné en rond. Nous n'avons pas encore passé le panneau ‘Vous quittez le Cancerland’ qui marque la frontière du pays», avait-elle ajouté avant d’annoncer la sortie d’un nouveau livre : «Un autre roman qu'il a achevé en étant malade, Baumgartner, sera publié en novembre, c'est un petit livre tendre et miraculeux».

Paru en mars 2024, le court roman «Baumgartner» (Actes Sud) de Paul Auster, est une réflexion, au travers de la vieillesse de son personnage, sur la mémoire – ce qu’il reste de l’amour et des deuils quand la vie commence à s'effriter - restera donc tristement, comme il le pressentait, son dernier livre.