Espace : les 3 meilleurs livres des frères Bogdanov pour comprendre l'Univers

C'est une triste nouvelle pour tous les amoureux de science et de cosmos. Grichka Bogdanov, le frère d'Igor, est décédé ce mardi 28 décembre 2021. Ils étaient tous deux auteurs de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique, avec comme fil conducteur la recherche des origines de l'Univers.

Au fil du temps, ils ont enrichi leur théorie informationniste, à savoir l'existence d'un code cosmologique qui serait préexistant au Big Bang.

Grandes découvertes, histoires de la cosmologie, existence d'un être à l'origine de l'Univers, les frères Bogdanov ont ainsi tenté de mettre à la portée de tous les évolutions scientifiques concernant l'Espace.

Le visage de dieu

Cet ouvrage, paru d'abord en 2010 chez Grasset puis réédité en 2020 aux éditions Guy Trédaniel, est une sorte de condensé de ce qui est devenu leur cheval de bataille, à savoir remonter le temps jusqu'au Big Bang, et même avant cette explosion d'énergie.

Que pouvait-il y avoir avant la naissance du temps, de l'espace et de la matière ? A la manière d'un archéologue spatial, les deux auteurs usent ici de leurs talents de vulgarisateurs et de conteurs hors-pairs, à grand renfort de chiffres vertigineux, comme pour mieux nous entraîner dans leur démonstration et l'idée que «ce réglage millimétré de l'Univers ne peut être engendré par le hasard». L'ouvrage a bénéficié des propos de trois Nobels ayant contribué à l'élaboration de la théorie du Big Bang.

le mystère du satellite planck

Dans cet ouvrage paru en 2013 aux éditions Eyrolles, les frères Bogdanov s'intéressaient au cliché mondialement célèbre pris par le satellite Planck, qui permettait de se rendre compte visuellement de ce à quoi pouvait ressembler l'Univers, il y a plus de treize milliards d'années, seulement 380.000 ans après le Big Bang. Couronnement de plus d'un siècle de recherches, il permettait d'envisager l'existence d'une phase préexistante à notre Univers connu.

L'ouvrage offre une passionnante plongée dans le monde de la recherche en cosmologie, ses enjeux, et les évolutions technologiques qui permettent, de plus en plus, de remonter le temps. Un livre qui reprend tout son sens, alors que la fusée Ariane vient de mettre en orbite le téléscope James-Webb, successeur du satellite Planck au coût de 10 milliards d'euros, qui devrait affiner encore un peu plus nos connaissances sur le sujet.

l'équation dieu

Dans ce dernier ouvrage paru en 2019 chez Grasset, Igor et Grichka s'intéressaient à une grande énigme des sciences et des mathématiques, la fameuse Hypothèse de Riemann et sa fonction Zeta. Bernhard Riemann découvrait en effet dès 1859 une formule à l'origine de la géométrie riemanienne, et qui, selon le mathématicien, «indiquait le chemin qui mène vers Dieu».

Pourtant, encore aujourd'hui, cette hypothèse résiste à tous les efforts des chercheurs, à tel point que l’Institut de Mathématiques Clay offre toujours une récompense d’un million de dollars à celui qui saura en trouver la solution. Les frères Bogdanov y voient de leur côté la formule qui viendrait confirmer que l'Univers n'est pas le fruit du hasard, et que son équilibre serait porteur de sens. L'équation Dieu, en quelque sorte.