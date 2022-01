Les Grammys Awards sont reportés en raison du variant Omicron

L’académie des Grammy Awards a annoncé reporter à une date ultérieure son édition 2022 qui devait se tenir le 31 janvier prochain à Los Angeles.

En cause, la crise sanitaire et le nouveau variant Omicron qui n’en finit pas de bousculer l’agenda culturel, comme l’a fait savoir l’Académie dans un communiqué.

«Après un examen attentif (…) la communauté des artistes et nos nombreux partenaires, la Recording Academy et CBS ont reporté la 64e édition des GRAMMY Awards » a ainsi partagé l’Académie soulignant les risques liée au nouveau variant. « Compte tenu de l'incertitude entourant le variant Omicron, la tenue du salon le 31 janvier contient tout simplement trop de risques » a-t-elle poursuivi.

After careful consideration and analysis with city and state officials, health and safety experts, the artist community and our many partners, we have postponed the 64th #GRAMMYs. https://t.co/oMzV1U9Tsc

