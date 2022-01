Le film de François Ozon avec Isabelle Adjani fera l'ouverture de la Berlinale

Le coup d’envoi de la Berlinale sera donné le 10 février prochain. Ses organisateurs ont choisi d’ouvrir l’édition 2022 avec le film du réalisateur français François Ozon «Peter von Kant», interprété notamment par Isabelle Adjani.

«Roulement de tambour s'il vous plaît... Le film d'ouverture de la #Berlinale 2022 sera "Peter von Kant" de François Ozon ! Avec Denis Menochet, Isabelle Adjani et Hanna Schygulla, le film est un tour de force autour du concept de confinement et fêtera sa première mondiale le 10 février», ont ainsi partagé sur Twitter les organisteurs du festival de cinéma de Berlin, qui doit se tenir jusqu’au 16 février.

Drum roll please... The opening film of the #Berlinale 2022 will be "Peter von Kant" by François Ozon! Starring Denis Menochet, Isabelle Adjani and Hanna Schygulla, the film is tour de force around the concept of lockdown and will celebrate its world premiere on February 10. pic.twitter.com/6cANUiksI4

— Berlinale (@berlinale) January 12, 2022