Spencer : le biopic avec Kristen Stewart en Diana déjà acclamé par le public

Très attendu par les fans de la princesse Diana, qui continue de fasciner plus de vingt ans après son décès, le biopic Spencer est disponible sur Amazon Prime depuis ce lundi.

L’intrigue se déroule alors que le « mariage de la princesse Diana et du prince Charles s'est terni depuis longtemps ». Durant les fêtes de Noël, une trêve de paix est demandée par la reine. La famille doit alors se rendre à Sandringham. Sous les airs de famille parfaite, les drames se poursuivent. Le film est une illustration de ce qui aurait pu se passer durant ces journées de décembre. Une nouvelle bande-annonce avait été publiée début janvier.

Des sensations spirituelles durant le tournage

À l’écran, la princesse est incarnée par Kristen Stewart, presque méconnaissable avec son carré blond et ses nouvelles mimiques. Dans un entretien avec le Los Angeles Times, l’actrice raconte qu’elle a développé une proximité particulièrement intense avec Diana. À tel point qu’elle avait parfois l’impression que la princesse communiquait avec elle, comme le rapporte le média belge Proximus. Néanmoins, elle a précisé qu’elle n’avait jamais vu d’activités paranormales sur le plateau, mais uniquement ressenti des « sensations spirituelles et étranges » durant le tournage. « Je me battais pour la garder en vie chaque jour », a-t-elle ajouté.

Le prince Charles est de son côté incarné par l’acteur britannique Jack Farthing, principalement connu pour son rôle dans la série de BBC « Poldark ». Le reste du casting se compose notamment de Sally Hawkins, Timothy Spall et Sean Harris. Pablo Lorrain, le réalisateur, concrétise avec « Spencer » son troisième film du genre (après les biopics dédiés au poète Pablo Neruda ainsi qu’à Jackie Kennedy). Disponible aujourd’hui sur Amazon Prime, le film a d’ores et déjà été acclamé par le public dans les salles du Royaume-Uni ainsi qu’aux États-Unis. Le succès devrait à n'en pas douter redoubler depuis la mise en ligne sur la plate-forme Amzon Prime vidéo.