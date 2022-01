L'acteur Gaspard Ulliel est décédé à l'âge de 37 ans après un accident de ski

Mardi 18 janvier en fin de journée, l'acteur Gaspard Ulliel a été victime d'un accident de ski dans une station de Savoie. Les secours l’ont retrouvé inconscient. Il est mort de ses blessures, annoncé l'AFP ce mercredi.

Gaspard Ulliel, notamment connu pour son rôle dans le film « Juste la fin du monde », a été retrouvé inconscient après un accident de ski, mardi 18 janvier. Il se trouvait à la Rosière, en Savoie, et a été transporté en hélicoptère vers le CHU de Grenoble vers 17h15, selon les informations de nos confrères du Dauphiné.

Le médecin de la station s'était d’ores et déjà rendu sur les lieux, avant les secours. La procureure d'Albertville Anne Gaches a confirmé les informations, et une enquête a été ouverte et confiée à la CRS Alpes, a par ailleurs indiqué le parquet.

Ses jours en danger ?

L’acteur se trouvait précisément à la croisée de deux pistes bleues, selon des sources concordantes. Si les circonstances de l’accident n’ont pas été détaillées, le drame viendrait d’une collision entre skieurs.

Selon Ramzy Bédia, avec qui l'acteur devait bientôt tourner pour la série Canal + « Tikkoun » de Xavier Giannoli et cité par Le Progrès, ses jours seraient en danger. Selon lui, l'acteur aurait en effet fait un arrêt cardiaque.

Une information confirmée mardi par la gendarmerie, même si l'évolution de l'état de santé de l'acteur ce mercredi n'était pas précisée. Contacté ce mercredi 19 janvier, l’agent de l’acteur n’a pas souhaité apporter plus d’informations.