Cinéma : les 4 films les plus spectaculaires de Roland Emmerich

Le maître de l'apocalypse Roland Emmerich est de retour avec «Moonfall», un film apocalyptique dans lequel la Lune, sortie de son orbite, menace de s’écraser sur Terre. En attendant de découvrir ce blockbuster explosif au cinéma, dès le 9 février prochain, et de voyager dans l’espace au côté de Patrick Wilson, voici les 4 films les plus spectaculaires réalisés par le cinéaste allemand.

«Independence Day» (1996)

Sorti en 1996, «Independence Day» a engrangé plus de 733 millions d'euros de recettes dans le monde. Ce film de science-fiction, qui a reçu l'Oscar des meilleurs effets visuels, met en scène une invasion d’extraterrestres effrayants bien déterminés à anéantir l’humanité, que le Capitaine Steven Hiller, brillant pilote de chasse, campé par Will Smith, tente de renvoyer chez eux, en collaboration avec le Président des États-Unis Thomas J. Whitmore (Bill Pullman) et un analyste informaticien incarné par Jeff Goldblum.

«Le jour d’après» (2004)

Huit ans plus tard, en 2004, «Le jour d’après» débarque dans les salles obscures. Dans ce long-métrage aux effets spéciaux titanesques, le climatologue Jack Hall, joué par Dennis Quaid, prévient que le réchauffement de la planète entraînera des ravages à l’échelle mondiale, avec des tornades, de la grêle et autres inondations. Toutefois, il ne pensait pas que cet âge de glace arriverait si rapidement. Alors qu’il alerte les autorités sur la nécessité d'évacuer tout le pays, le président des Etats-Unis refuse de l’entendre, et le pire se produit.

«2012» (2009)

Pour le film «2012», sorti en 2009, le réalisateur s’est inspiré de la prophétie Maya. Selon cette civilisation, le calendrier prend fin en 2012, entraînant ainsi la fin de notre monde. Une conclusion terrifiante que le géologue Adrian Helmsle, interprété par Chiwetel Ejiofor, vient à confirmer en constatant des modifications dans la structure terrestre. Trois ans plus tard, des cataclysmes d’une violence inouïe frappent effectivement le globe. Comme beaucoup d’autres, Jackson Curtis, joué par John Cusack, tente alors de sauver sa famille du chaos.

«Independence Day : Resurgence» (2016)

Vingt ans après «Independance Day», il signe «Independance Day : Resurgence», une suite dans laquelle la Terre est de nouveau menacée de disparaître. Pour la protéger, toutes les nations ont collaboré à un programme de défense exploitant la technologie extraterrestre anciennement récupérée. Mais seuls l’ingéniosité et le courage de quelques individus peuvent sauver l’humanité de l’extinction. Porté encore une fois par des effets spéciaux décapants, le long-métrage met en vedette Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, et Bill Pullman.