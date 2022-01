Thierry Mugler : Bella Hadid, Diana Ross…Les célébrités rendent hommage au créateur

Thierry Mugler est décédé ce dimanche à l’âge de 73 ans. Très peinées par la disparition du célèbre créateur, de nombreuses personnalités ont tenu à rendre hommage à celui qui avait régné sur la mode des années 1980, et continuait encore d’habiller les stars avec ses tenues sophistiquées aux silhouettes hyper structurées.

« Je ne peux pas croire que c'est vrai, je vous envoie de l'amour à tous. Thierry était une force de créativité et de gentillesse », a commenté Georgia May Jagger, avec un émoji en forme de cœur brisé. « Nonononono », a réagi Bella Hadid, tandis que Brigitte Nielsen a écrit : « Une telle icône. Incroyablement triste ». « Vous avez changé notre perception de la beauté. (...) Votre héritage est quelque chose que je porte avec moi dans tout ce que je fais », a écrit sur Instagram le directeur artistique de Mugler, l'Américain Casey Cadwallader.

La chanteuse Diana Ross a partagé sur Twitter une photo avec le créateur français lors d'un de ses défilés à Paris en 1990, avec pour légende : « Vous allez me manquer, Thierry Mugler, c'était un moment merveilleux dans nos vies ».

I will miss you Thierry Mugler this was a wonderful time in our lives pic.twitter.com/Z3ggaVjK2D — Ms. Ross (@DianaRoss) January 24, 2022

« Repose en paix, Thierry Mugler », a de son côté écrit la chanteuse Beyonce, en accompagnement d’une photo en noir et blanc du créateur.

« Je me souviens avoir été si frappée par ma rencontre avec Thierry Mugler. Ce qu’il a bien pu voir chez une maigrichonne de 16 ans au point de la laisser défiler sur son podium au milieu de top models reste un mystère pour moi, mais c’était l’expérience d’une vie », se remémore l’actrice Diane Kruger.

« Aujourd’hui, nous avons perdu un autre titan de l’industrie de la mode », regrette la mannequin Coco Rocha.

Sur Instagram, Kourtney Kardashian et Khloe Kardashian ont également fait part de leur chagrin en apprenant la triste nouvelle. Kourtney a partagé une photo de ses sœurs, Khloe, Kim, Kylie et Kendall, et de leur mère, Kris, toutes vêtues de créations Mugler.

La chanteuse Dua Lipa – qui portait une combinaison Mugler personnalisée pour son concert en direct du Studio2054 en 2020 – a partagé un cliché en noir et blanc de Mugler et a sous-titré le message avec des emojis au cœur brisé. « Un homme qui par son talent aura su sublimer tout ce qu’il touchait. Malgré la profonde tristesse … c’est une chance de l’avoir connu », a écrit Chantal Thomas sur Instagram.

« Parti trop tôt… Le Dieu de la mode… Un homme doux, authentique, gentil. Tu vas nous manquer », a déclaré Irina Shayk, tandis que Linda Evangelista, une des muses du grand couturier, s’est contentée des lettres « RIP » sur Instagram.

L'ex-vedette de télé-réalité, Cindy Sander, pleure également la mort de son mentor Thierry Mugler qui l'avait prise sous son aile après son humiliation à La Nouvelle Star en 2008. « Aujourd’hui mon cœur est lourd, vous étiez mon étoile, celui qui a cru en moi quand plus personne n’y croyait. Mon papa de cœur. Vous m’avez transformée, donné une chance incroyable de monter sur la plus belle scène d’Europe. Vous étiez mon pilier. Vous avez changé ma vie. Et aujourd’hui vous rejoignez les étoiles. Je vous dis encore un grand merci. Pour tout ce que vous avez accompli pour moi », a posté la jeune femme.