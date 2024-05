Disparition inquiétante d’Alice, 17 ans, dans les Landes : ce que l’on sait

La gendarmerie des Landes a lancé lundi 20 mai un appel à témoins afin de retrouver Alice, 17 ans, portée disparue sur la commune de Souprosse, dans le même département.

Ses proches sont très inquiets. Un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie des Landes, lundi 20 mai, à la suite de la disparition, jugée inquiétante d’Alice, 17 ans, à Souprosse, dans le même département.

D’après les militaires, l'adolescente n’a plus donné signe de vie, aux alentours de minuit, dans la nuit de dimanche au lundi.

Selon l’appel à témoins, Alice est originaire des Antilles. Elle mesure entre 1,70 m et 1,75 m et est de corpulence mince. Lors de sa disparition, l’adolescente de 17 ans était vêtue d’un t-shirt jaune, d’une doudoune noire et de baskets grises. Elle circulait également à bord d’un véhicule de type Audi A6 immatriculé AM-362-SA.

La gendarmerie des Landes invite toute personne ayant des informations permettant de localiser l’adolescente de contacter immédiatement la brigade de Tartas au 05.58.73.88.40.