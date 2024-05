Isère : une enquête ouverte après la disparition inquiétante de Julie, 15 ans

Le parquet de Grenoble a ouvert une enquête, ce mercredi 22 mai, après la disparition inquiétante de Julie Graff, 15 ans, en Isère. L’adolescente est introuvable depuis la veille.

Où est Julie ? Ce mercredi 22 mai, le parquet de Grenoble a ouvert une enquête à la suite de la disparition, jugée inquiétante, de Julie Graff, 15 ans, à Biviers, en Isère, a appris CNEWS par le biais du procureur de la République, Eric Vaillant.

L’adolescente n’a plus donné de signe de vie à ses proches depuis mardi 21 après-midi lorsqu’elle s’est rendue au «city stade» avec son chien. Ce dernier a été retrouvé, mais pas Julie.

Après le signalement de sa disparition, les gendarmes de la compagnie de Meylan ont déployé d’importants moyens pour tenter de la retrouver, en vain.

La gendarmerie de Meylan recherche :





Julie GRAFF, 15 ans, vue pour la dernière fois au city stade à Biviers



Rousse, cheveux longs



casquette avec une patte de chien blanche, short de randonnée bleu marine, tee shirt jaune, baskets noires



Appelez le 04.76.90.22.96 ou le 17 pic.twitter.com/QRvK6OBgOo — Gendarmerie de l'Isère (@Gendarmerie_038) May 22, 2024

Julie Graff mesure 1,63 m et pèse 63 kg, selon le Dauphiné libéré. Elle a les cheveux longs et roux. Selon l’appel à témoins lancé par les gendarmes, l’adolescente portait, le jour de sa disparition, une casquette arborant une patte de chien blanche, un short de randonnée bleu marine, un t-shirt jaune et des baskets noires avec des traits verts.

Les militaires invitent toute personne susceptible d’avoir des informations de composer le 17 ou de contacter la gendarmerie de Meylan au 04.76.90.22.96.