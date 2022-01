Deux street-arts parisiens dans le top 100 des plus belles œuvres du monde

Entre monuments, places, ponts et fontaines, le street-art est devenu un incontournable de la capitale. Les rues parisiennes regorgent d’œuvres plus grandioses les unes que les autres et deux d’entre elles figurent parmi les 100 plus belles créations d’art urbain au monde.

Paris est un musée à ciel ouvert. En effet, la ville s’est imposée comme l’une des capitales mondiales du street-art avec des artistes tels que Ernest Pignon-Ernest, Blek le Rat ou encore Invader, jusqu’à devenir une référence.

Dans son classement des 100 plus belles œuvres d'art urbain, l’application Street Art Cities – qui répertorie les œuvres murales de l’espace public mondial – a ainsi intégré deux créations parisiennes.

La première, est une œuvre réalisée par deux street-artistes, Escif et Axel Void, en hommage à l'artiste argentine Tamara Paul Giuverich, dite Hyuro. Une cheffe d'orchestre orne désormais le mur d’un logement social au cœur du quartier de Belleville (20ème arrondissement).

La seconde création a figuré dans le classement de Street Art Cities, a été dessinée par Vinie Graffiti, une artiste toulousaine. Exposée sur un mur de l’école Nordmann dans le 13ème arrondissement de Paris, l’œuvre a été baptisée «La liberté de rêver» par les écoliers.