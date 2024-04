Tourisme : quel est ce parc abandonné de 10 millions de dollars qui va rouvrir ?

Un parc abandonné aux États-Unis, abritant un cimetière des têtes des présidents américains estimé à 10 millions de dollars, ouvre exceptionnellement ses portes pour une courte période.

Dans une petite ferme en Virginie, se cachent des œuvres d’art exceptionnelles estimées à 10 millions de dollars (9,3 millions d'euros), abandonnées depuis plusieurs années. Certains sont entrés illégalement sur la propriété confirmant la rumeur. Depuis, le parc ouvre exceptionnellement ces portes au public, selon le magazine d'architecture AD. Mais d’où viennent ces œuvres immenses et que font-elles dans cette propriété privée ?

42 bustes gigantesques des grands présidents américains

C'est un véritable cimetière de bustes dans un état délabré. Ces 42 statuts ont été moulées par l’artiste David Pryor Adickes dans le but de rendre hommage aux plus grandes figures présidentielles des Etats-Unis, à l'image du Mont Rushmore. La commande avait été passée pour plus de 10 millions de dollars.

Ces bustes mesurent près de 6 mètres de haut, une hauteur idéale pour l’artiste, qui souhaitait que les visiteurs puissent se tenir devant eux et les regarder dans les yeux. Elles ont été placées dans un parc situé à la sortie de l’autoroute Williamsburg,

des statuts en ruine laissées à l'abandon

Ouvert en 2004, le parc avait accueilli plusieurs milliers de visiteurs. Mais pour des soucis financiers au fil des saisons, les portes se sont fermées rapidement en 2010.

L’entretien était devenu trop difficile, les animaux de la forêt voisine ont dégradé les sculptures qui, avec le temps, ont commencé à s’effriter. La foudre s’est même abattue sur un des visages dont il ne reste plus que la moitié.

En 2012, le terrain a été racheté et débarrassé de ces statuts. Un homme d’affaires, Howard Hankins, à la tête d’une grande entreprise de recyclage de pierre a racheté les œuvres d’art.

transportées dans la propriété privée d'un homme d'affaire

Promettant de les préserver, il a reçu l’autorisation de les conserver. Il a alors déplacé chacune d’entre elles, à plus de 10 tonnes l’unité, jusqu’à sa propriété. Chose qui n’a pas été facile.

Pendant le transport, des trous ont été percés dans les sculptures pour y faire passer des câbles et les porter par des grues, ce qui causa des dommages irréversibles.

De nombreux curieux ont escaladé les barrières de la propriété de Hakins pour prendre quelques clichés, faisant rapidement le tour des réseaux sociaux.

Depuis, le lieu ouvre exceptionnellement pour des événements particuliers, mais les places se trouvent très rapidement liquidées. La prochaine ouverture aura lieu pour le Memorial Day en fin mai, annoncée par le photographe officiel, John Plashal sur Facebook.

Quant à l’artiste, il déplore de présenter son art dans un état si lamentable, sans pour autant s’étonner du succès. «Tout le monde s’amuse à voir un gouvernement en ruines».