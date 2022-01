États-Unis : l’ancienne miss USA 2019 s'est tuée en sautant d'un immeuble

Dimanche 30 janvier, l’ancienne gagnante de miss USA Cheslie Kryst est décédée à l’âge de 30 ans, après avoir sauté d’un immeuble new-yorkais.

Sa famille a publié un communiqué afin de lui rendre hommage, et déclaré : «Dans la dévastation et la grande tristesse, nous partageons le décès de notre bien-aimé Cheslie. Sa grande lumière était celle qui a fritté les autres dans le monde entier avec sa beauté et sa force. Elle se soucie, elle a aimé, elle a ri et elle a brillé. Cheslie a incarné l’amour et a servi les autres, que ce soit par son travail d’avocate ou par son combat pour la justice sociale, en tant que Miss USA et en tant qu’animatrice sur EXTRA. Mais le plus important, en tant que fille sœur, amie mentor et collègue, nous savons que son impact perdurera.»

Quelques heures avant son suicide, Cheslie Kryst avait publié une photo d’elle sur Instagram, avec le message «May this day bring you rest and peace» («Que ce jour puisse vous apporter repos et joie»).

Deux nominations aux Daytime Emmy

L’ancienne miss, née le 28 avril 1991, avait obtenu son diplôme de Fort Mill High School en 2009 avant d’effectuer un baccalauréat en marketing et gestion des ressources humaines de l’Université de Caroline du Sud. Après être retournée en Caroline du Nord, elle devient diplômée de la faculté de droit et se concentre sur les litiges civils, précisent nos confrères de News 24. En parallèle, l’Américaine avait lancé le blog de mode White Collar Glam, afin d’aider les femmes à s’habiller professionnellement au travail.

Concernant son élection à miss USA, Cheslie n’en était pas à son coup d’essai. En effet, adolescente déjà, elle avait été élue miss Freshman à son premier lycée, Northwestern. Avant d’être couronnée miss Caroline du Nord en 2019, puis miss USA. Suite à sa victoire, Cheslie avait pris un an de congé après avoir représenté son pays à travers le monde. Enfin, en octobre 2019, Cheslie était devenue correspondante de la branche new-yorkaise d’ExtraTV, qui a lui également rendu hommage sur Instagram. Elle avait reçu deux nominations aux Daytime Emmy pour son travail.