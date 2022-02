Jubilé d'Elizabeth II : 10.000 souvenirs imprimés avec… une faute de frappe

Ce sont parfois les plus grosses fautes d’orthographe qui passent à la trappe. Plus de 10.000 assiettes, services à thé et autres mugs ont été imprimés avec la mention «Platinum Jubbly» au lieu de «Platinum Jubilee».

Les produits ne trouvant pas d’acheteur en raison de cette faute de traduction, l’entreprise a décidé de passer par un site de revente en gros (Wholesale Clearance) pour les proposer à la vente à prix réduit. L'intégralité du lot de 10.000 articles est ainsi proposée pour la somme de 32.400 livres (environ 38.850 euros, soit près de dix fois moins que son prix d'origine).

Looks like Del Boy is knocking out Queen Liz Jubbly merch. pic.twitter.com/YJ90JRkZnh — The Lone Whinger. (@Lone_Whinger) February 1, 2022

Un règne inégalé

En jouant la carte de l’humour, le directeur du site de revente, Karl Baxter, a affirmé à la BBC : «Qu'est-ce qui pourrait être plus unique que notre vaisselle mal imprimée?»

Sur le site, la situation est détaillée : «Les fabricants ont produit de merveilleux produits-souvenirs afin de prendre part au prochain jubilé de platine de la reine, mais ils ont été laissés en plan quand leur partenaire au Royaume-uni a décidé de ne pas prendre le stock de souvenirs, à cause d'une erreur de traduction. C'est alors que Wholesale Clearance est intervenu pour écouler le stock. Mais à son arrivée à Southampton il y a quelques semaines, il est apparu évident après inspection qu'il y avait une légère erreur d'impression/traduction.»

Pour rappel, le jubilé de platine célébrera les 70 ans de règne d'Elizabeth II, devenue reine le 6 février 1952 à la mort de son père le roi George VI.