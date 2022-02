«Mort sur le Nil» : le Koweït interdit la diffusion du film avec Gal Gadot, actrice israélienne

Le film américain «Mort sur le Nil», adapté du roman d'Agatha Christie et mettant en scène l'actrice israélienne Gal Gadot, a été interdit de diffusion au Koweït, dimanche 6 février.

La porte-parole du ministère koweïtien de l'Information Anouar Mourad a confirmé l’interdiction, diffusée dans la presse locale, sans expliquer la raison.



Une raison politique

D'après le journal koweïtien «Al-Qabas», cette décision aurait été prise après des appels au boycott lancés sur les réseaux sociaux par des internautes, l'héroïne du film Gal Gadot ayant défendu l'offensive meurtrière d'Israël contre l'enclave palestinienne de Gaza à l'été 2014, rapporte l’AFP.

Au total, cette guerre dévastatrice avait entraîné la mort d'au moins 2.251 Palestiniens, pour la plupart des civils, et fait 74 morts côté israélien, surtout des soldats. Sur Facebook, Gal Gadot avait salué l'armée israélienne et attaqué le Hamas au pouvoir à Gaza. En soutien à la cause palestinienne, le Koweït refuse toujours la normalisation avec Israël, contrairement à plusieurs pays arabes de la région qui ont signé ces dernières années des accords avec l'État hébreu, rappellent nos confrères.