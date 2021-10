Justice League : Gal Gadot dénonce à nouveau le comportement toxique de Joss Whedon

Dans un entretien accordé au magazine ELLE, Gal Gadot est revenue sur le comportement toxique du réalisateur Joss Whedon sur le tournage de «Justice League» et la manière dont il a ouvertement menacé sa carrière.

Des propos qu’elle avait déjà tenu en mai dernier sur la chaîne d’information israélienne N12. Et qu’elle réitère aujourd’hui de manière encore plus détaillée. «J’ai été choqué de la manière dont il m’a parlé. On se retrouve sonné tellement il est difficile de croire ce qui vient d’être dit. Et s’il était capable de me dire de telles choses à moi, il est évident que ce n’était pas la première fois qu’il tenait ces propos», explique-t-elle à propos des menaces proférées par Joss Whedon sur le tournage de Justice League.

Un comportement déplacé également dénoncé par son partenaire à l’écran, Ray Fisher, mais aussi de nombreux comédiens ayant travaillé avec le réalisateur sur les séries télévisées Angel, et Buffy contre les vampires. Tous attestant de l’attitude toxique de Joss Whedon sur les tournages. Si ce dernier affirme n’avoir rien à se reprocher, Gal Gadot affirme qu’elle ne pouvait pas rester silencieuse face à un tel comportement.

«J’ai seulement fait ce que je devais faire. À savoir dire aux autres que cela ne peut pas être toléré. J’ai fait du bruit immédiatement après, et je dois dire que les patrons de Warner Bros s’en sont occupé rapidement», précise-t-elle. Gal Gadot s’interroge également sur la dimension sexiste du comportement de Joss Whedon. «Aurait-il tenu les mêmes propos si j’avais été un homme ? Je ne le sais pas. On ne le saura jamais», poursuit-elle.