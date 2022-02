Douglas Trumbull, génie des effets spéciaux qui a révolutionné le 7e Art, est décédé

Le légendaire maître des effets spéciaux Douglas Trumbull («2001 Odyssée de l’espace», «Star Trek»…), s’est éteint ce mardi à l’âge de 79 ans.

Il venait de signer la bande-annonce de la série du «Seigneur des Anneaux». Celui qui a révolutionné l’art des effets spéciaux depuis les années 1960 est décédé des suites d'un cancer, d'une tumeur au cerveau et d'une crise cardiaque, a annoncé sa fille Amy sur Facebook. «Il était un génie absolu et un magicien et ses contributions à l’industrie du cinéma et des effets spéciaux se poursuivront pendant des décennies et au-delà», a-t-elle écrit, lui souhaitant d’«apprécier son voyage dans l’au-delà».

Né en 1947, Douglas Trumbull était le fils d’un opérateur d’effets visuels qui avait notamment participé au Magicien d‘Oz de Victor Fleming, en 1939.

C'est alors qu'il travaillait pour la NASA dans la conception de films sur les programmes spatiaux de l’agence qu'il avait été remarqué par Stanley Kubrick, qui décida de faire appel à lui pour la réalisation des effets spéciaux de «2001 : l’Odyssée de l’espace». Ses travaux sur ce film, puis sur «Rencontres du troisième type» et «Blade Runner» témoigneront de son génie technique et esthétique et lui vaudront d’être plusieurs fois nommé aux Oscars.

Je ne considère pas les effets spéciaux comme un objet à part, parce qu’en fait, un film tout entier est avant tout un effet visuel, avait-il déclaré en 2016 dans un entretien avec Nicolas Saada pour Libération. Si vous envisagez les choses de cette manière, quand vous tournez dans un décor, c’est déjà un truquage, l’éclairage est un effet spécial, un accessoire est un effet spécial, le maquillage, la coiffure sont aussi des effets spéciaux. Le film est une illusion, et tout ce qui le fait est illusion, à commencer par la simple prise de vues. Et je ne fais pas la différence entre les outils. Il faut avoir une vision d’ensemble. C’est pour cela que j’envisage la chose comme un réalisateur».

créateur d'effets spéciaux et réalisateur

Douglas Trumbull avait aussi réalisé deux longs-métrages, «Silent Running» (1972), film de science-fiction écrit par Michael Cimino et «Brainstorm» (1983), un film fantastique marqué par le décès de l’actrice Natalie Wood avant la fin du tournage (sa jeune sœur Lana Wood sera engagée comme doublure pour terminer les scènes où elle devait apparaître).

