Nature : Découvrez les 20 plus belles photos de l'année selon un célèbre concours

Le concours photo «International Garden Photographer Of The Year» (IGPOTY) récompense chaque année, les meilleurs clichés de jardins et de plantes. Le jury de cette prestigieuse compétition a dévoilé récemment, les gagnants de l'édition 2021.

Créé en 2007 au Royaume-Uni, ce concours photographique international consacré au végétal est ouvert aux photographes amateurs et professionnels du monde entier. Il compte 11 catégories principales parmi lesquelles «La beauté des plantes», «Beaux jardins», «Arbres, bois et forêts» ou bien encore «Grands Espaces».

Proclamé le 4 février dernier, le palmarès de la 15e édition du IGPOTY a désigné les lauréats des différentes catégories du concours. Les photos gagnantes sont présentées jusqu'au 6 mars 2022, dans une exposition aux jardins botaniques royaux de Kew à Londres.

Voici notre sélection de 20 photographies primées cette année.

grand gagnant - prix du photographe international de jardin de l'année

© Magdalena Wasiczek / IGPOTY

Grâce à son cliché intitulé « The Stardust», la photographe polonaise Magdalena Wasiczek a décroché la plus haute distinction du concours, à savoir le prix International Garden Photographer Of The Year (IGPOTY). C'est la troisième fois qu'elle remporte cette fameuse récompense avec à la clé, la somme de 5.000 livres sterling. Elle s'est vue également décerner le premier prix dans la catégorie «Faune du jardin» pour cette splendide photo d'un papillon posé sur une fleur, à Trzebinia en Pologne.

1er prix - paysages de fleurs sauvages

© Dennis Frates / IGPOTY

L'Américain Dennis Frates est le lauréat de cette catégorie avec «Wildflower Explosion», une époustouflante photo des nombreux tapis de fleurs qui parsèment et colorent la plaine de Carrizo, située en Californie, aux Etats-Unis.

2e prix - plantes et planète

© Mauro Battistelli / IGPOTY

«Rotation», le cliché de Mauro Battistelli s'est classé à la deuxième place du concours dans cette catégorie récente, apparue en 2019. Le photographe transalpin a fait cette incroyable photo d'un des lacs de Plitvice en Croatie, à la fin de l'automne. Dans ce cadre naturel magique, il a réussi à saisir le mouvement de l'eau entrainant dans un tourbillon les feuilles mortes.

1ER PRIX - ARBRES, BOIS et forêts

© Luigi RUOPPOLO / IGPOTY

Cette photo majestueuse d'arbres de l'Italien Luigi Ruoppolo, s'est classée à la première place. «The Wooden Army» a été photographiée dans le parc national italien du Gran Sasso e Monti della Laga, qui s'étend entre Marches, Abruzzes et Latium.

1er prix - grands espaces

© Lee HOWDLE / IGPOTY

Lauréate de cette catégorie, «Bamford Beauty» est l'œuvre du Britannique Lee Howdle. Celui-ci n'est pourtant pas un photographe professionnel mais un simple gérant de supermarché en Angleterre, selon la BBC qui l'a interviewé. Avec son appareil photo, il a capturé ce paysage idyllique au coucher du soleil à Bamford Edge, dans le comté anglais du Derbyshire.

1er prix - le monde des champignons

© Tony NORTH / IGPOTY

Professeur mais aussi photographe expérimenté en macro, le Britannique Tony North a réalisé un doublé dans cette catégorie du concours puisqu'il a décroché la première place avec «Mycena Swirl» mais aussi la troisième grâce à un autre cliché intitulé «Sulphur Tufts».

3e prix - paysages de fleurs sauvages

© Gianluca GIANFERRARI / IGPOTY

Le jury a décerné la troisième place à «Poppies and Cornflowers» de Gianluca Gianferrari. Ce talentueux photographe amateur italien qui travaille dans le secteur de la banque, est un véritable amoureux de la nature et des paysages. Au coucher du soleil, il a fait cette prise de vue sublime d'une prairie tapissée de fleurs de coquelicots et de bleuets à Castelluccio di Norcia, en Ombrie. Une photo digne d'une toile d'un maître impressionniste.

2e prix - faune du jardin

© Ecaterina LEONTE / IGPOTY

La Roumaine Ecaterina Leonte a été récompensée par le deuxième prix de cette catégorie grâce à sa photo prise au Red Butte Garden, un jardin botanique situé au sein de l'université de l'Utah, à Salt Lake City. Intitulée «Common Green Grasshopper», son cliché a séduit les jurés du concours par son contraste de couleurs entre le vert intense de la sauterelle et les teintes violettes et orange soutenues des fleurs.

1er prix - plantes et planète

© Stuart CHAPE / IGPOTY

L'impressionnante photo «Na Pali Coast» de Stuart Chape a été élue meilleure image de sa catégorie. Elle a été réalisée par ce photographe australien spécialiste de la photographie aérienne, sur le littoral nord-ouest de l'île hawaïenne de Kauai, aux Etats-Unis.

2e prix - beaux jardins

© Anna-Louise HALLY / IGPOTY

Le jury du IGPOTY a attribué le second prix à «Abundance» de la photographe irlandaise Anna-Louise Hally. Il s'agit d'une photo enchanteuse de l'Airfield Estate, un jardin clos situé à Dublin, en Irlande.

1er prix - la beauté des plantes

© Gianluca BENINI / IGPOTY

«Controluce», la photo lauréate qui magnifie une fleur de lotus est l'œuvre de l'Italien Gianluca Benini, réalisée au téléobjectif, au cours d'une visite des lacs qui entourent Mantoue, en Lombardie.

2e prix - arbres, bois et forêts

© Ross BROWN / IGPOTY

Le Britannique Ross Brown a été primé pour «Highland Lochan, Autumn». Cette photo à la composition maîtrisée a été prise un matin d'automne dans une zone boisée du parc national de Cairngorms, en Ecosse.

2e prix - paysages de fleurs sauvages

© Gigi WILLIAMS / IGPOTY

Baptisée «Lupins at Dawn», cette merveilleuse photo de Gigi Williams a obtenu la deuxième place dans cette catégorie. Il s'agit d'une très belle composition de l'Australienne qui a photographié à l'aube ces lupins, devant l'emblématique église du Bon Pasteur, située sur les rives du lac Tekapo en Nouvelle-Zélande.

1er prix - vues abstraites

© Ian GILMOUR / IGPOTY

Ce travail photographique réalisé avec un objectif macro par Ian Gilmour s'est classé à la première place. Intitulée «Amaryllis Honesty», cette photo est une composition qui superpose des pétales d'amaryllis aux fruits ronds et plats de lunaires, plantes aussi appelées «monnaies du pape» ou «herbe à écus».

2e prix - grands espaces

© Adam BURTON / IGPOTY

Classé deuxième, ce superbe cliché d'Adam Burton «One Tree Hill» a été produit dans la campagne anglaise du Devon, au cours d'une matinée glaciale et brumeuse, baignée par les rayons lumineux d'un doux soleil d'automne éclairant d'une lumière délicate les arbres et les prés. Ce photographe anglais spécialiste du paysage, a dû pendant un an, faire plusieurs fois le voyage à cet endroit, pour obtenir cette image remarquable.

3e prix - plantes et planète

© Xin ZHONG / IGPOTY

Cette somptueuse image du Chinois Xin Zhong a été récompensée par les membres du jury. Ce chercheur en taxonomie végétale travaille actuellement au jardin botanique de Chenshan à Shangaï. Son activité de recherches sur les plantes l'a amené, dès ses études universitaires, à photographier un grand nombre de plantes et d'espaces naturels dans le monde entier avec talent. Comme le prouve sa photo de la floraison d'espèces sauvages dans les Painted Hills, collines désertiques et merveilles géologiques situées dans l'Oregon, aux Etats-Unis.

3e prix - faune du jardin

© Danilo Ernesto MELZI / IGPOTY

«Dunnock», cette prise de vue de Danilo Ernesto Melzi a été couronnée de la troisième place. Le photographe italien a immortalisé à l'aide de son appareil photo, cet petit oiseau, un accenteur mouchet, perché sur une branche givrée, dans un jardin du hameau de Padregnana, en Lombardie.

1er prix - beaux jardins

© Bozena PIOTROWSKA / IGPOTY

La photographe polonaise Bozena Piotrowska s'est distinguée dans la catégorie «Beaux Jardins» puisque deux de ses photos ont été primées. «Greenery by the Pond» a reçu le premier prix et «The Heart of the Garden» s'est classée troisième. Elles ont toutes deux été prises à l'arboretum de Wojlawice, ville située dans le sud-ouest de la Pologne.

2e prix - vues abstraites

© Thorsten SCHEUERMANN / IGPOTY

Intitulée «Dancer», cette élégante et intrigante photo en noir et blanc a été créée par l'Allemand Thorsten Scheuermann qui a combiné une série d'images prises avec un drone tournoyant autour de cet arbre en plein automne, dans la région allemande du Kraichgau, dans le Bade-Wurtemberg.

3e prix - grands espaces

© Andrea POZZI / IGPOTY

«The King», cette magnifique composition photographique d'Andrea Pozzi a été classée troisième par le jury. Le photographe italien l'a conçue à l'automne en Patagonie, à la frontière entre l'Argentine et le Chili. Photographiée juste avant le lever du soleil, la majestueuse montagne appelée Cerro Chalten ou Cerro Fitz Roy, se reflète dans les eaux limpides d'un lac dont les rives sont entourées d'une splendide végétation aux couleurs automnales.