Ivan Reitman : le réalisateur de S.O.S Fantômes est décédé à l’âge de 75 ans

Le réalisateur et producteur Ivan Reitman, à qui l’on doit de nombreuses comédies cultes des années 1980 telles que «S.O.S Fantômes», est mort le 12 février à 75 ans.

«Notre famille pleure la perte inattendue d'un mari, d'un père et d'un grand-père qui nous a appris à toujours rechercher la magie dans la vie», ont déclaré à l'Associated Press ses enfants, les actrices Catherine et Caroline, ainsi que le réalisateur Jason Reitman (dont il a produit les films «Thank You for Smoking», «Juno» et «In the Air»), nés de son union avec l'actrice franco-canadienne Geneviève Roberts.

«Nous sommes rassurés que son travail de cinéaste ait apporté rire et bonheur à d'innombrables personnes dans le monde. Pendant que nous pleurons en privé, nous espérons que ceux qui l'ont connu à travers ses films se souviendront toujours de lui», ont-il ajouté.

Ivan Reitman était né en 1946 Tchécoslovaquie. Sa famille avait émigré au Canada alors qu'il n'avait que 4 ans. Il avait signé plusieurs petites comédies dans les années 1970, après ses études de musique et d'art dramatique à l'Université McMaster de Hamilton, en Ontario, puis s’était fait connaître du grand public en produisant le futur film culte American College (1983), réalisé par John Landis, avec John Belushi, et bien sûr en dirigeant Bill Murray dans les deux premiers volets de «S.O.S Fantômes», sortis en 1984 et 1989.

C’est à Ivan Reitman que l'on doit aussi les comédies déjantées avec Arnold Schwarzenegger «Un Flic à la Maternelle» (1990), «Jumeaux» (1988) et «Junior» (1994), ainsi que la production des films Beethoven (1991), «Arrête ou ma mère va tirer !» (1992), et «Beethoven 2» (1993).

Durant les années 2000, Ivan Reitman n’avait pas séduit les foules en mettant en scène David Duchovny dans la comédie «Évolution» (2001). Même échec avec Uma Thurman dans «Ma super ex» (2005). Mais sa comédie romantique «Sex Friends» (2011), avec Natalie Portman et Ashton Kutcher lui avait fait renouer avec le succès.

Après le drame «Le Pari», porté par Kevin Costner, il avait produit en 2006 les remakes de «La panthère Rose», puis en 2015 le remake féminin de «S.O.S Fantômes». Dernièrement, il travaillait au développement de «Triplets», suite de «Jumeaux», toujours avec le duo Arnold Schwarzenegger /Danny DeVito, et avait signé la production exécutive de «S.O.S Fantômes : L'héritage», troisième volet de la franchise, réalisé par son fils, Jason Reitman.