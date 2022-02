Jenifer a été décorée par Roselyne Bachelot

Après avoir été certifiée disque de platine à maintes reprises, la chanteuse de 39 ans ajoute une nouvelle décoration à son palmarès.

L’artiste a été nommée hier, lundi 14 février chevaleresse de l’ordre des Arts et des Lettres par la ministre de la culture Roselyne Bachelot. Une décoration «pleine de sens à (ses) yeux», a fait savoir Jenifer, qui a tenu à associer ses fans à cette nomination. «Cette distinction c’est la nôtre aujourd’hui et pour longtemps encore. Je vous aime», a ainsi écrit la trentenaire sur son compte Twitter, dévoilant au passage des photographies de la cérémonie.

Chevalière de l’ordre des Arts et des Lettres



C’est un réel honneur que de recevoir des mains de la ministre Roselyne Bachelot, cette décoration si pleine de sens à mes yeux. pic.twitter.com/Pj4Y33YLeF — Jenifer (@JeniferOfficiel) February 14, 2022

Une décoration partagée avec ses équipes

Si elle a remercié ses fans, l’artiste n’a pas manqué non plus de mettre en avant le travail de son équipe. «Au-delà de la médaille, c’est surtout la reconnaissance de toutes les équipes qui m’entourent depuis de nombreuses années et surtout c’est la récompense de tout l’amour indéfectible que vous me portez», a expliqué, dans une série de tweets, l’ex-coach de The Voice, après avoir annoncé en octobre dernier quitter le célèbre fauteuil rouge qu’elle occupait depuis 10 ans.

Révélée dans l’émission «Star Academy» en 2001, Jenifer a sorti depuis ses débuts huit albums studio. Trois ans après «Nouvelle page», dévoilé en 2018, elle s’apprête d’ailleurs à revenir avec un nouvel opus. Un neuvième album qui «prend vie à grand pas» et réunira sur scène «beaucoup de monde», a expliqué l’artiste début février sur son compte Instagram.