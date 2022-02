EXIT Festival : Calvin Harris, Maceo Plex et de nombreux autres artistes rejoignent la programmation

Après avoir d’ores et déjà dévoilé une première salve de noms pour son édition 2022, l’EXIT a annoncé plus de 60 artistes ce vendredi 18 février. Le festival se déroulera du 7 au 10 juillet à la forteresse Petrovaradin, à Novi Sad, en Serbie.

L’EXIT aura réussi à braver cette période difficile pour le secteur musical. Il a d’ailleurs été le premier grand festival international à se dérouler avec succès après la pandémie, et revient en 2022. Aux côtés de Nick Cave And The Bad Seeds et Boris Brejcha, déjà annoncés, plus de 60 grands noms de la musique mondiale ont été communiqués ce vendredi 18 février.

La plus grande tête d’affichée annoncée ce jour est Calvin Harris. On ne présente plus le DJ, producteur et auteur-compositeur, figure de proue de la dance music moderne. Au total, il compte plus de 35 milliards de streamset vidéo combinés dans l'histoire de sa carrière, devenant ainsi l’un des artistes les plus vus sur YouTube. Il a collaboré avec des artistes internationaux tels que Frank Ocean, Pharrell Williams, Rihanna, The Weeknd ou encore Travis Scott.

Un niveau de line-up encore plus élevé

Parmi les autres artistes ayant rejoint la programmation, on retrouve les noms du chanteur-compositeur James Arthur, du maître de la house music Joel Corry, du pilier de la dance music Jax Jones, de Masked Wolf, ZHU, de l'énigmatique DJ et producteur Honey Dijon, de Maceo Plex ou encore de Reinier Zonneveld (live). Au total, plus de 1.000 artistes sont attendus à l’EXIT 2022 sur plus de 40 scènes et zones de festival.

Le fondateur et PDG du festival de musique électronique, Dušan Kovačević, a déclaré à cette occasion : «Le fait que nous ayons organisé avec succès le premier grand festival au monde après la pandémie nous donne beaucoup de confiance et d’optimisme pour 2022. L’édition de l’année dernière nous a également donné un énorme coup de pouce en termes de visiteurs et de médias, nous avons donc décidé d'élever encore le niveau du line-up et d'offrir aux publics du monde entier l'une de nos éditions les plus fortes et les plus diversifiées jamais organisées.»

EXIT Festival, du 7 au 10 juillet à Novi Sad, en Serbie.



Les billets pour quatre jours sont désormais en vente à partir de 87 euros.