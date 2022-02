«Uncharted» : le film en première place au box-office nord-américain

Le nouveau film d'aventure «Uncharted», adapté du jeu vidéo, s'est emparé de la première place du box-office nord-américain pour sa première semaine d'exploitation.

Selon les chiffres provisoires du cabinet spécialisé Exhibitor Relations, publiés dimanche 20 février, le film a engrangé 44,2 millions de dollars de vendredi à dimanche. Au total, il devrait rapporter jusqu'à 51 millions dollars en comptant les projections pour lundi, jour férié aux États-Unis. Soit le plus gros démarrage de 2022 selon des experts du secteur.

«Uncharted», adapté du jeu édité par Sony, raconte l’histoire d'un chasseur de trésor, incarné par Tom Holland, qui se lance à la poursuite du butin perdu de l'explorateur portugais du 16e siècle, Fernand de Magellan.

Spider-Man, Agatha Christie… Le classement

Concernant la suite du classement, on trouve en seconde position le long-métrage «Dog», qui narre le road-trip d'un vétéran de l'armée accompagné d'un chien de berger (15 millions de dollars sur trois jours pour sa sortie).

Viennent ensuite «Spider-Man: No Way Home», le dernier épisode en date des aventures de l'homme araignée (7,2 millions de dollars de recette et 8,8 millions sur quatre jours) pour sa dixième semaine d'exploitation, l'adaptation du roman d'Agatha Christie «Mort sur le Nil» (7,2 millions sur quatre jours pour sa deuxième semaine en salle) et «Jackass Forever» (6,2 millions sur quatre jours pour sa troisième semaine d'exploitation).