Unis pour l’Ukraine : tout savoir sur le concert de solidarité diffusé ce 8 mars

En raison de la guerre qui fait rage en Ukraine, France 2 modifie ses programmes et proposera ce mardi 8 mars à 21h10 « Unis pour l'Ukraine », un concert de solidarité en faveur des victimes avec Clara Luciani, Pascal Obispo, ou encore Indochine.

De nombreux artistes donneront de la voix pour appeler aux dons afin de faire face à l'urgence humanitaire, «en soutien au peuple ukrainien et à toutes les populations touchées par le conflit», depuis le début de l’offensive russe lancée le 24 février.

La soirée organisée par France Télévisions et Radio France sera présentée par Nagui et Leïla Kaddour-Boudadi, en direct et en public à la Maison de la radio et de la musique. Parmi une pléiade d'artistes issues de la variété et du classique sont annoncés Indochine, Florent Pagny (malgré le traitement contre le cancer qui l'a contraint à annuler sa tournée), Zazie ou encore Clara Luciani, tout comme la pianiste franco-géorgienne Khatia Buniatishvili et les chanteurs Pascal Obispo, Julien Clerc, Carla Bruni, Jane Birkin, Angélique Kidjo ou encore Barbara Pravi.

A noter que cette «grande soirée pour la paix», qui comptera également les formations musicales de Radio France, l'Orchestre National de France, et Le Chœur et la Maîtrise de Radio France, sera également retransmise sur TV5 Monde.



Pour d'ores et déjà faire un don à la Croix Rouge française, il est possible de se rendre sur le site de l'association ou d'envoyer un chèque à l’attention de : «Croix-Rouge française – Urgence Ukraine», à l’adresse suivante : Croix-Rouge française, CS 20011 - 59895 Lille cedex.