Will Smith rempile pour la suite de « Je suis une légende »

Quinze ans après sa sortie sur grand écran, le long métrage «Je suis une légende», film apocalyptique sur fond de contagion virale mondiale, dont le héros est campé par Will Smith, va faire l’objet d’un second volet.

Et l’acteur américain, nommé aux Oscars pour sa performance dans «La méthode Williams», sera de retour devant la caméra. C’est ce qu’a révélé le site Deadline en exclusivité. Si le casting reste encore inconnu, un autre acteur de prestige a toutefois été dévoilé. Il s’agit de Michael B. Jordan, qui enchaîne les films à succès et les récompenses ces dernières années : «Creed : l’héritage de Rocky Balboa», «Black panther» ou encore «La voie de la justice».

En plus de se donner la réplique dans ce second volet, les deux hommes produiront ensemble le film. Le duo a d’ailleurs partagé la nouvelle sur leur compte Instagram respectif, en publiant une photographie de New York, vidée de ses habitants, extrait du premier volet.

Un scénario encore inconnu

Pour le reste, rien n’a encore filtré sur le scénario, mais le long métrage développé par Warner Bros sera, selon Deadline, signé Akiva Goldsman, lauréat de l’Oscar du meilleur scénario en 2001 pour «Un homme d’exception». En 2007, il était déjà aux manettes du scénario de «Je suis une légende», adapté du roman de Richard Matheson sorti en 1954.

Reste à savoir dorénavant à quoi ressemblera ce second volet et quand il sortira. Pour mémoire, le premier long métrage mettait en scène un scientifique incarné par Will Smith, survivant d'un virus qui transforme les hommes en vampires. Mystérieusement immunisé contre ce virus, il essaye chaque jour de trouver d'autres survivants comme lui et tente de développer un antidote.