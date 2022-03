Journée du 8 mars : Lena Situations choisie par Barbie pour défendre les droits des femmes

La créatrice de contenus, vidéaste et auteure Lena Situations devient la porte-parole du projet «Le plafond des rêves». Mattel, conceptrice de cette campagne, a également annoncé un partenariat mondial avec l’ONG Inspiring Girl.

En ce 8 mars, nouvelle journée internationale des droits des femmes, la marque lance une campagne de sensibilisation avec pour but de renforcer son engagement «d’empowerment» dès le plus jeune âge. Le projet «le plafond des rêves», mis en place depuis 2018 et visant à aider les jeunes filles à comprendre et dépasser les croyances en leurs limites, a cette année choisi Lena Situations comme porte-parole, avec à la clé une poupée Barbie à son effigie.

Briser les inégalités dès l’enfance

Icône de sa génération, Lena Situations «prône le rôle puissant que peut avoir le développement de la confiance en soi ainsi que les valeurs de résilience en cultivant la persévérance pour faire face à l’échec». «C’est pendant les premières années de notre vie que l’on se pose le plus de questions, et c’est à ce moment-là que l’on peut vraiment se façonner. Donc c’est important de pouvoir parler à des petites filles, des jeunes femmes, mais aussi à tous les autres, pour leur dire : vous pouvez tout faire !», a-t-elle notamment déclaré.

Le projet est primordial, à l’heure où les recherches menées par le laboratoire de l’université de New York montrent que les filles âgées de 5 à 10 ans sont moins susceptibles que les garçons de prétendre à des postes de direction. En effet, dès l’âge de 5 ans, les petites filles se mettraient à douter de leur potentiel et à perdre leur confiance en soi.



Le 9 mars à 14 heures, une masterclass digitale sera animée par Lena Situations, en collaboration avec Inspiring Girls en direct sur la chaîne Youtube Inspiring Girls France