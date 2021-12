Victime de commentaires haineux, Léna Situations quitte Twitter

Victime de moqueries sur Twitter, la youtubeuse Léna Situations a décidé de quitter le réseau social.

De son vrai nom Lena Mahfouf, la jeune femme a reçu des milliers de messages haineux après avoir posté une photo d’elle avec une nouvelle coupe de cheveux, laissant ses cheveux bouclés au naturel.

L’influenceuse de 24 ans a opté pour une coupe courte, expliquant sur Instagram «que c’était pas un choix mais une nécessité pour qu’ils soient en bonne santé».

«Je sais que beaucoup d’entre vous ont la même relation avec leurs cheveux bouclés que moi, mais ne faites pas les mêmes erreurs que moi. N’essayez pas de les camoufler, de les lisser ou de les cacher».

«j’ai l’impression d’avoir 15 ans»

«Aimez les, prenez en soins et ne laissez pas les gens vous dire que vous êtes joli(e)s que quand vous avez les cheveux lissés», a-t-elle poursuivi, avouant avoir pleuré en sortant de chez le coiffeur.

«Je n'aime pas du tout j’ai l’impression d’avoir 15 ans. Mais je vais m’habituer et plus qu’à être bien patiente pour que ça repousse», a ajouté l’égérie d'Adidas en France en légende de sa publication, likée par plus de 600.000 personnes.

Après avoir supprimé son compte Twitter, la compagne de Seb la Frite a réagi dans sa story Instagram pour sensibiliser sa communauté au cyber-harcèlement.

«Faites attention à vous sur Internet»

«Faites attention à vous sur Internet, ne pensez pas que c’est banal d’insulter les autres. Protégez-vous des réseaux, y’a pas que du positif sur Internet», a-t-elle écrit.

Et de poursuivre : «J’ai toujours été hyper à l’aise au naturel, mais je vais pas vous mentir qu’avec le temps ça rentre dans ma tête et ça me bousille ma confiance personnelle petit à petit.»

«J’ai perdu trop de temps à regarder ce que des zozos disent de moi et à me LISSER les cheveux mdr. Temps que je préfère largement utiliser pour faire des vidéos cools», a conclu Léna Situations, qui a également remercié toutes les personnes qui lui ont apporté leur soutien.