Ben l'oncle soul revisite «Imagine» de John Lennon dans son nouveau single

Ben l’oncle Soul signe une adaptation reggae de l’un des titres cultes de John Lennon, «Imagine».

Alors que le soulman français découvert en 2010 sortira le 15 avril prochain un album de reprises sous le nom de «Red mango», il a dévoilé ce vendredi 11 mars le second single de cet opus. Après «Stay» de Rihanna, présenté fin janvier, l’artiste a choisi de revisiter «Imagine» de John Lennon, toujours sur des airs reggae.

Un titre qui résonne avec l'actualité

Une adaptation réussie qu'il a enregistrée avec les Monophonics. De sa voix soul grimpant dans les aigus, Benjamin Duterde de son vrai nom, y reprend les paroles de l'ex-Beatles : «Imagine all the people, living life in peace ». Un véritable hymne à la paix, que l’on ne peut s’empêcher de relier à l’actualité dramatique de ces deux dernières semaines.

Une situation que Ben, son nouveau nom d’artiste depuis 2020 et son dernier opus «Addicted to you», était loin d’imaginer. «Quand on a enregistré cette chanson, je ne m’attendais pas à ce qu’elle résonne autant avec l’actualité aujourd’hui… J’espère qu’elle vous apportera un peu de chaleur» a expliqué l’artiste sur ses réseaux.

La sortie de ce cinquième album sera accompagnée d’une tournée à travers l’Hexagone. Ben partira sur les routes à partir du 22 avril et sera de passage au New Morning le 16 mai.